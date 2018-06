Jakob Cedergren er aktuel i filmen "Den skyldige", som krævende en intens arbejdsindsats fra hans side.

København. I en time og 25 minutter er det Jakob Cedergren, kameraet fokuserer på.

I et gråt, mørkt og næsten klaustrofobisk kedeligt kontorlandskab er han det altoverskyggende omdrejningspunkt i filmen "Den skyldige", som allerede inden sin danske premiere har vakt international begejstring.

I januar modtog Jakob Cedergren sammen med resten af holdet bag filmen publikumsprisen for bedste internationale spillefilm i Utah, USA, ved den anerkendte Sundance Film Festival, og rettighederne til filmen er allerede nu solgt til 90 lande.

De er kommet godt fra start, bemærker Jakob Cedergren, men projektet har også været længe undervejs og med en intens slutspurt.

- Jeg var træt, da vi var færdige. Det var en intens tilstand at være i. Historien er så højintens, og det eskalerer kun, som den skrider frem. Det er, som om man på en måde skal holde en motor i gang hele tiden, som man ikke kan slukke. Det bliver fysisk trættende.

- Men jeg var aldrig i tvivl om, at jeg ville lave filmen. Det er jo nok kun én gang i sit liv, at man får lov til at lave sådan et projekt her, og så er man jo nødt til at give det alt, siger Jakob Cedergren.

Thrilleren er filmet i realtid og handler om politibetjenten Asger Holm, der på en sen aftenvagt på alarmcentralen modtager et opkald fra en kidnappet kvinde.

Seerne følger handlingen over betjentens skulder, og gennem telefonrøret udspiller sig et drama, som for filmens hovedrolle bliver en kamp mod tiden. Det hele blev skudt på knap to uger.

Forinden var gået et halvt år med grundig forberedelse, men dramaets karakter og lange blokoptagelser var med til at dræne energireserverne på de intense optagedage, fortæller Jakob Cedergren.

- I de sidste indspilningsdage flyttede jeg hjemmefra og tog på hotel i et par dage. Jeg vidste, at de dage ville blive meget hårde og intense, så jeg tog lidt væk fra familien, fordi jeg alligevel ikke kunne være rigtigt til stede, siger han.

Bag filmen står den svenske instruktør Gustav Möller, som spillefilmsdebuterer med "Den skyldige".

At filmen er kommet så godt fra start, er derfor kun en bonus, pointerer Jakob Cedergren, der også glæder sig over den respons, som thrilleren indtil videre har mødt.

- Når man tænker på, hvad vi har været igennem, og på, at hele filmen er filmet i et lille lokale på Nørrebro, er det ret fantastisk pludselig at stå med publikumsprisen. Vi havde verdenspremiere på Sundance, og det var en virkelig vild oplevelse at se filmen sammen med publikum for første gang.

- Efter visningen mødte vi en masse folk, som fortalte løs. Der var alt fra folk, som sagde, at de "bare" havde set en vildt spændende krimi, til folk, der var blevet meget emotionelt berørt af den. Men fællestrækket var, at folk var blevet overraskede, og så kan man ikke bede om mere, siger Jakob Cedergren.

Fra branchefolk har der også været positive tilkendegivelser af hans præstation i filmen, men om det ender ud i konkrete roller, kan den danske skuespiller endnu ikke fortælle noget om.

"Den skyldige" får premiere 14. juni.

/ritzau/