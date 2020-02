Lærke Winther, som kan opleves i komedien "Jagtsæson", har i et halvt år skrevet på sin første roman.

Hun har lavet satire, spillet med i utallige film, tv-serier og lagt stemme til flere tegnefilm.

Til efteråret springer den 44-årige skuespillerinde Lærke Winther så ud som forfatter.

- Det er en drøm, jeg har haft længe. Jeg har arbejdet på det det sidste halve år, så det hygger jeg mig meget med, lød det fra Lærke Winther på den røde løber til Zulu Awards i K.B. Hallen.

Det er en lille roman, afslører hun, som bliver udgivet af Gyldendal.

Hvis alt går vel, skal den udgives til efteråret.

- Det er en samling breve, som aldrig er blevet sendt.

- Jeg er ret langt, selv om jeg ikke har prøvet det før. Det er altid spændende at prøve noget nyt, for med skuespil ved jeg altid, hvad der skal ske. Men jeg har ikke prøvet at udgive en bog før, så processen er ny.

Hun mener selv, hun er ret disciplineret omkring skriveprocessen, men det har alligevel været udfordrende at kaste sig over et helt nyt kreativt område.

- Det har været en øvelse i at improvisere på papir det første lange tid, så det har været ret spændende, siger hun.

Hun vil ikke afsløre bogens plot, men hun regner med, at titlen bliver "Ikke afsendt".

Der ligger mange gode historier bag, men de kommer senere, lover skuespillerinden.

