'Det lykkelige liv' jagter vi i dag ad mange veje. Nogle stræber efter lykken i arbejdslivet, andre i en perfekt krop eller den billedskønne kernefamilie.

Mød tre kvinder, der har jagtet den boblende lykkefølelse på forskellige måder, og som enten har fundet ud af, at lykken lå dér, hvor de søgte, eller at de måtte ændre prioriteter og kurs undervejs.

Mette Holmbjerg. Foto: Peter Nørby Vis mere Mette Holmbjerg. Foto: Peter Nørby

»Jeg skifter kurs for ikke at blive syg igen.«

Mette Holmbjerg blev i en hektisk og uhøjtidelig hverdag pludselig slået omkuld med stress, men formåede at finde ind til sit fokus på, hvad der kunne gøre hende lykkelig i hovedet og karrieren.

Da jeg taler med Mette Holmbjerg, kan jeg med det samme høre, at denne her kvinde er specialist i at lytte. Hun er et af de væsner, man selv som fremmed føler, man kan få reflekterede råd af. Og netop hjælpergenet gennemsyrer Mettes historie om hendes jagt på lykke i arbejdslivet.

Fra barnsben på forældrenes gård har Mette hjulpet til, hvor hun kunne. Fra køkkenet ud i haven, videre til marken og tilbage igen. Hjælpergenet sender Mette på lærerseminaret og derfra ud som efterskolelærer.

Hendes primære fag bliver dansk og teater, men det er ikke kun faglighed, Mette står vagt om i sin rolle som efterskolelærer – det er også trivsel.

»Jeg har altid arbejdet med de skæve unge, dem, som ikke trives. Gået tur med en elev efter arbejdstid eller snakket i telefon med en anden elev i weekenden. Jeg har altid været den slags lærer.«

Knækket

I 2014 bliver der pludselig sat en bremse for Mettes måde at være lærer på, da den nye skolereform træder i kraft.

»Der bliver indført fuld tilstedeværelse, så lærerne nu skal forberede alt ude på skolen.«

»Jeg får også at vide, at jeg skal afvise elever, som kommer og spørger, om jeg har tid til en snak. I stedet skal jeg sige, at de kan få en tid i kalenderen.«

I 2016 hænger Mette stadig i, selv om hun føler sig begrænset i den nye struktur. Det skal dog vise sig ikke at være det eneste, Mette må kæmpe med.

»Min mor får Alzheimers i 2016 og min far cancer i 2017. Så det arbejdsmæssige pres sammenlagt med, at mine forældre bliver dødssyge, gør, at jeg får hjerteproblemer.«

Mette går til lægen og får beskeden sort på hvidt.

»Lægen siger, at jeg har galopperende stress.«

Alligevel fortsætter Mette på skolen, indtil hendes krop tvinger hende i knæ ved en danskeksamen i juni 2018.

»Der falder jeg sammen af stress og kan ikke huske, hvordan jeg er kommet hjem.«

Slowmotion sommer

Mette bruger den glohede sommer i 2018 på at komme sig. Alt foregår udendørs, alene og i langsomt tempo.

»Jeg er kun i min have. Jeg kan intet andet. Jeg dyrker yoga og meditation, og ellers sover jeg.«

Mens Mette ligger i fosterstilling både fysisk og psykisk, går det op for hende, at den lykke, hun ellers plejede at forbinde med sit arbejde, er forsvundet.

Hvordan formår du at komme ovenpå?

»Jeg begynder at æde min egen medicin. Det gør jeg i form af de kompetencer, jeg har i at få andre til at stå stærkt i livet. Dem skal jeg nu anvende på mig selv.«

En brændende passion

Efter tre måneder i haven vender Mette tilbage til skolen, hvor hun har seks timer om ugen. Men den lykke, Mette jagter i sit arbejdsliv, ligger et helt andet sted.

»I udgangen af 2018 opretter jeg mit cvr-nummer. Kursen er fastlagt, og jeg smiler helt, når jeg fortæller om det.«

Hvordan finder du overskud til at starte som selvstændig efter nedbruddet?

»Jeg får hurtigt sat ord på, at stressen er forårsaget af mit gamle arbejde. Jeg skal ikke risikere at blive ramt igen, så derfor er jeg nødt til at skifte kurs.«

»Og i forhold til at starte mit eget er det noget, der kommer indefra. Det er en brændende lyst til at bruge mine kompetencer et nyt sted som mentor,« siger Mette med en sådan kraft, at jeg kan mærke hendes passion på afstand. Mette arbejder i dag som mentor for ambitiøse karrieremennesker, unge som voksne.

Klip til, at Mette i maj 2019 bliver booket af sin første kunde.

»Der tænker jeg: 'Yes, nu kører det. Nu er jeg det helt rigtige sted'.«

»Det giver mig livsglæden tilbage. Det, at jeg kan være med til, at folk træder tilbage, genfinder ro, møder sig selv igen og derefter kan gå vejen selv.«

BLÅ BOG Mette Holmbjerg, 49 år Gift med Kenneth og mor til Lukas på 20, Malthe på 18 og Silje-Olivia på 14 år Uddannet lærer med diplomuddannelse i dramapædagogik Har sin egen mentorvirksomhed, Human Leading, og bor i Lejre

Emilie Blom. Foto: Peter Nørby Vis mere Emilie Blom. Foto: Peter Nørby

»Den ene kontrol overtog den anden.«

Emilie Blom jagtede lykke ud fra et mål om en 'perfekt' krop og en tydelig sixpack. En jagt, der gjorde hende syg, men også i sidste ende bidrog til nye perspektiver på, hvad lykke er.

Emilie Blom er opvokset i en klassisk og kærlig kernefamilie, hvor mor og far har været der i både medgang og modgang. Med hep i håndboldhallen og trøst i kammeratkonflikter. Emilie er hurtigt højere end drengene, og da hun samtidig har det, forældre vil kalde charmerende hvalpefedt, bliver Emilie tidligt bevidst om, hvordan hendes krop ser ud.

Kun kål og agurk

Da Emilie er 20 år, begynder hendes hoved at dreje sig ind på, at det er igennem kroppen, hun finder lykken.

»Alle slankekure bliver til en stor livsstil, så jeg ender med nærmest kun at leve af kål og agurk.«

Og den ekstreme adfærd har et formål. Der er noget, Emilie jagter.

»Jeg stiler helt vildt efter at få en sixpack. Jeg ser derimod ikke, at min røv forsvinder, eller at der stikker ribben ud.«

I takt med, at Emilie taber sig mere og mere – hun vejer til sidst 42 kg – bliver hun også glad for de kommentarer, det fører med sig.

»Jeg ser det på daværende tidspunkt som ros, når folk siger, at jeg er uhyggeligt tynd.«

Er du lykkelig, når du får de kommentarer på din krop?

»Jeg bliver helt oprigtigt glad, men jeg er nok bare overfladisk lykkelig i at være tynd, for jeg har det på intet tidspunkt godt.«

Fra spaghettiarme til muskelbundt

Som 22-årig bliver Emilie sendt til lægen af sin mor, og lægen henviser den uforstående Emilie til et behandlingscenter for spiseforstyrrelser i København.

»Efter to år i behandling vejer jeg nok til, at de udskriver mig. Og så tror folk, at jeg har det godt. Men jeg har det stadig svært psykisk og hader alt ved min krop.«

Emilie stopper på centeret, men hovedet stopper ikke med at jagte den perfekte krop. Nu er målet at stå på scenen som veltrænet bikinifitnesspige.

»Jeg siger til min familie, at jeg godt ved, at det er en ny kontrol, der overtager en anden, men at det i det mindste er bedre for min krop, mens jeg arbejder med mit hoved.«

Jagten mod den skarpe fitnesskrop er hård, men Emilie holder ved. I maj 2017 står hun på scenen.

»Jeg tudbrøler, så snart jeg kommer ned. Jeg føler mig slet ikke tilpas med at stå i spotlyset og blive overbegloet af seks mennesker, der skal vurdere, om jeg har gjort det godt nok. Det var forfærdeligt.«

En ferie forandrer det hele

I tiden efter konkurrencen skal Emilie finde sig selv.

»Jeg kan mærke, at jeg kommer tilbage til en dirrende følelse i min krop. Jeg må spise, hvad jeg vil, men min hjerne siger, jeg ikke bør.«

To uger senere skal Emilie på ferie. En ferie, der ender med at blive afgørende.

»Jeg kan huske, at jeg en af de første dage skal beslutte med mig selv, hvordan jeg vil have, at denne her ferie skal være. Vil jeg fortsætte, eller skal jeg tilbage til den, jeg oprigtigt er: livsnyderen, der sætter pris på nogle andre ting end at have en stram mave. Og der vælger jeg at slippe det og nyde ferien.«

Hvordan gik det, efter du kom hjem?

»Det tog noget tid for det hele at komme på plads i mit hoved. En ting var, at jeg spiste normalt. Noget andet var, at hjernen skulle følge med.«

I dag er hovedet kommet med på kursen mod en anden lykke – en lykke, der også inkluderer romkugler.

»Jeg har spist romkugler 16 dage i træk. Det kan jeg nu, for i dag er det ikke min krop, der afgør, om jeg har en dårlig dag eller ej.«

»Jeg har fundet en ro i mig selv og lært at elske alt det, jeg har, frem for at stile efter alt det, jeg ikke har, og dét gør mig lykkelig.«

BLÅ BOG Emilie Blom, 28 år Arbejder som marketingkonsulent i Shapeit. Bor i København med sin kæreste, oprindeligt fra Dragør

Jill Lyme. Foto: Peter Nørby Vis mere Jill Lyme. Foto: Peter Nørby

»Alle vennerne forsvandt.«

Jill Lyme forelskede sig i en forbudt mand: sin datters fars bedste ven. I jagten på lykke er hun dog aldrig i tvivl om, at det forbudte område er det helt rigtige.

I Tårnby bor Jill Lyme med sin familie i en moderne villa, hvor hundehvalpen Palma gør honnør, når manden i huset, der egentlig var imod Projekt Hund, kommer hjem. Et liv, der langtfra ligner den barndom, Jill er vokset op i, hvor hendes mor var enlig og kæmpede for at få det til at hænge sammen. Netop den barndom har sat en jagt på lykke i gang hos Jill.

'En lykkelig familie'

Som 24-årig forelsker Jill sig i en mand. Hun bliver gravid, og drømmen om kernefamilien er inden for rækkevidde.

»Jeg er på det her tidspunkt så blindt forelsket i ham. Jeg dropper ud af frisørskolen, fordi det eneste, jeg skal, det er at være sammen med ham, få et barn og blive en lykkelig familie.«

Trods den lille, nye datter Celina og Jills stærke tro, håb og stædighed holder forholdet ikke.

»Da vi går fra hinanden, bryder hele min verden sammen. Det var slet ikke sådan, mit liv skulle være. Jeg skulle have den der lykkelige familie, som jeg var så misundelig på, at alle mine veninder havde dengang, jeg var lille.«

Kærlighed over spotvarerne

Et af stridspunkterne i forholdet til Celinas far er hans mange byture med vennerne. Den tætteste af dem hedder Peter, og ham møder Jill en dag tilfældigt i Netto.

»Og der i Netto er der bare et eller andet, der er anderledes. Jeg har kendt Peter i mange år, men der så jeg ham for første gang i et andet lys.«

Mødet ændrer alt, og Peter og hun begynder at tale mere og mere sammen, og det føles underligt rigtigt.

»Jeg falder for hele pakken. Peter er meget grounded og hiver mig ned på jorden, og så vil han hele tiden tale om tingene. Det er jeg ikke vant til.«

»Der er et eller andet, som gør, at vi ikke kan holde os fra hinanden. Men Peter er jo bedste venner med min datters far, og det er jo en uskreven regel, at det gør man ikke.«

De bliver enige om at satse på hinanden, men enigheden er kortvarig.

»Pludselig bakker Peter ud. Han er 1,88 høj og håndværker, men en blød bamse indeni. Det bliver for meget for ham, og han vil ikke såre sin ven.«

Et valg med omkostninger

Der går ikke ret lang tid, før Peter og Jill finder hinanden igen. Denne gang er de begge sikre på det, og de tager en snak med Celinas far.

»Vi sætter os ned sammen alle tre, men det er jo så akavet, som noget kan blive. Først siger han, at det er noget mærkeligt noget, men da han går, siger han, at hvis nogen vil være en god stedfar for Celina, så er det Peter.«

Da Celinas far forlader lejligheden, forlader han samtidig venskabet med Peter.

»Alle Peters venner forsvandt. Og samtidig forsvandt nogle af mine veninder, fordi de er kærester med mange af vennerne.«

»I dag hilser vi, når vi ses, men han har ikke fået nogen af de venner tilbage, han havde før i tiden.«

Lykkelig på postkassen

I dag er parret gift og har to drenge sammen foruden Celina, der er fyldt 14. Jills jagt på den lykkelige kernefamilie synes at være i hus – bogstaveligt talt.

»Vi har lige fået ny postkasse, og til den har vi købt et af de der labels, der forestiller en familie.«

»Da vi satte den på, sagde jeg til Peter lidt i sjov: 'Det er din familie – er det alt, hvad du nogensinde har drømt om?'.«

Spørgsmålet er til Peter, men svaret ligger i lige så høj grad hos Jill selv.

»Jeg tror, at jeg har jagtet den der familielykke, fordi jeg ville være alt det, min mor ikke var.«

BLÅ BOG Jill Mee Lyme, 40 år Gift med Peter, mor til Celina på 14, Maximilian på 7 og Louie på 3 Arbejder som selvstændig med sin Instagram-profil @made.by.mee, bor i Tårnby.

Artiklen er bragt i samarbejde med Alt for damerne.