Katherine Diez erkender på Instagram, at hun i sin higen efter succes har begået alvorlige fejl.

Hun ville være en af "kulturlivets rockstjerner", men blev afsløret som tyv.

Katherine Diez erkender i et opslag på sin Instagram-profil, at hun i sine anmeldelser og klummer for Berlingske uberettiget lånte af andre skribenter uden at kreditere dem.

Hun forklarer i opslaget, at drømmen om anerkendelse førte hende til at begå "den værste form for journalistisk udåd".

- Mit behov for at blive anerkendt som fagligt kompetent blev så stærkt, at jeg endte med at bryde egne principper og kristendommens syvende bud om, at man ikke må stjæle, står der i opslaget.

Hun skriver også, at hun har mistet retten til at kalde sig skribent, og at hun har mistet sine indtægtskilder.

Katherine Diez befinder sig i "en altomfattende livskrise", men vil bruge sine kræfter på at få andre i samme situation til at forstå, at de er gode nok, som de er.

- Jeg taler om, at det ikke er nogen skam at være en helt almindelig, usikker pige fra provinsen.

- Det er en skam at være ved at gå til grunde, fordi man nægter at vedkende sig, at man er det, skriver hun.

Det var brugere på debatforummet Reddit, der i januar gjorde opmærksom på passager i Diez' klummer, anmeldelser og Instagram-opslag, som mindede meget om noget, der tidligere var skrevet af andre.

Det fik Berlingske til at gennemgå de artikler, hun havde skrevet for avisen.

Sidenhen satte man en graverjournalist på opgaven med at gennemgå hele hendes Berlingske-produktion. Graverjournalisten har fundet 13 eksempler på passager, der med overvejende sandsynlighed er kopieret andre steder fra.

Berlingske har valgt ikke at slette de artikler, der indeholder plagiat. I stedet vil de blive vedhæftet en disclaimer, der viser de eksempler på kopiering, som man har fundet frem til.

/ritzau/