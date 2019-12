Den populære tv-vært holder fri i december. Han skal være sammen med sine børn og gå all in på julefrokoster.

Efter 19 års ansættelse i Danmarks Radio sprang tv-vært Jacob Riising sidste år ud i en tilværelse som freelancer.

Siden har han haft gang i masser af projekter, men han har også pludselig fået huller i sin kalender, hvor der ikke er så meget at se til.

Da han i midten af november var færdig med at optage Viaplay-julekalenderen "Det store eksperiment" og sit talkshow, "Riising Late Night", på Kanal 5, gik han på juleferie og holder nu fri i hele december.

- Det er vidunderligt. Jeg er slet ikke i panik over det, jeg glæder mig bare over at have muligheden for at sige: "Nu trækker jeg stikket i halvanden måned og slapper af", siger han.

41-årige Jacob Riising skal blandt andet bruge december på at være sammen med sine børn, Carlo, Marvin og Lykke, og så skal han indtage rigelige mængder snaps og sildemadder.

- Jeg tror, jeg har sagt ja til ti julefrokoster i december med venner, som jeg ikke har set i hundrede år. Af en eller sindssyg grund mødes man jo med enormt mange mennesker i julen, siger han.

Det er både hyggeligt, men også lidt fjollet, mener han.

- Den der sætning "vi skal lige nå at drikke en øl inden jul" er i virkeligheden en helt vildt mærkelig deadline, for alle har pissetravlt med arbejde og alt muligt, der skal lukkes ned i december.

- Der ville aldrig være nogen, der sagde: "Vi skal lige nå en øl inden jævndøgn eller 10. oktober", siger han.

Jacob Riising glæder sig dog til at være sammen med sine venner og sin familie og slappe af i december.

Han har i princippet tid til at gå amok med julepynt og brunkagebagning, men det er ikke noget, han plejer at praktisere.

- Jeg har et meget afslappet forhold til julen. Sidste år var vi så antijul, at vi tog til La Santa Sport juleaften, men ellers fejrer vi den meget klassisk.

- Jeg synes, det er hyggeligt, når der bliver hængt guirlander op i gågaderne, og man skal til at drikke gløgg, men jeg er ikke julefanatiker og flipper helt ud over julen, siger han.

"Det store eksperiment" kan ses på Viaplay hver dag til og med den 24. december.

/ritzau/