Det populære cirkusshow kan i år fejre tiårs fødselsdag med blandt andre Bamse og Hr. Skæg på plakaten.

København. Bamse, Hr. Skæg, Motor Mille og Rosa fra Rouladegade.

For tiende år i træk indtager DR's børnehelte manegen i Cirkus Summarum for at underholde børn og barnlige sjæle med en blanding af cirkus og teater.

Flere af sommerens forestillinger kan for længst melde udsolgt, og det overrasker børnevært Jacob Riising, for i virkeligheden er det begrænset, hvad han og de medvirkende tv-kolleger kan af cirkustricks.

- Det sjove er, at de fleste af os som sådan ikke kan noget. Ingen af os kan have syv bolde i luften, men så gælder det om at dyrke det, vi i stedet kan, og det er at være børnenes ven. Igennem dem kan vi noget, siger Jacob Riising.

Op til premieren har holdet haft travlt med at indøve de sidste indslag til forestillingen, og repertoiret tæller blandt andet detektivgåder med Christian, drabelige tricks fra Motor Mille og klovnenumre med Chico.

- Det er et atypisk cirkus, fordi der løber en historie igennem forestillingen, og nogle gange er det måske tættere på et børneteater end en cirkusforestilling, mener Jacob Riising.

- Vi er alle sammen en slags helte i vores eget univers, og det kan godt være en udfordring at lave en historie med syv helte, hvor vi alle sammen vil være den, der fikser det.

Ikke desto mindre nyder den garvede børnevært at være ude af de vante rammer i tv-studiet og møde publikum på helt tæt hold.

- Man kan virkelig mærke glæden fra børnene med det samme, og det er enormt rart. På mange måder er det også god træning, for børnene skal nok fortælle, hvis de ikke synes, at et nummer er sjovt. Så lader de bare være med at klappe, griner Jacob Riising.

Han er dog ikke bleg for at kalde Cirkus Summarum et ægte cirkus, selv om evnerne hos Hr. Skæg og de andre karakterer måske ikke rækker til de virkelige cirkusmaneger.

- Hvis du spørger en seksårig, hvad cirkus er, så vil de sige, at det er noget med Bamse og hende fra Rouladegade. De tænker ikke på en ukrainsk mand i stramtsiddende paillettøj, der kan et eller andet vildt trick. De har et andet billede af, hvad cirkus er, på grund af Cirkus Summarum, siger Jacob Riising.

Det er Muskelsvindfonden, som står bag idéen, og cirkusforestillingerne kan opleves sommeren over i København og Aarhus.

/ritzau/