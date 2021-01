TV 2 gik september i gang med arbejdet til en dokumentar om sexisme og seksuelle krænkelser. Et projekt, der nu er droppet.

Men hvorfor skulle der gå omtrent fem måneder, før det gik op for TV 2, at man ikke med troværdigheden i behold kunne lave netop den dokumentar?

Dét spørgsmål har B.T. stillet mediets nyhedsdirektør, Jacob Kwon:

»Vi havde håbet, at vi kunne lave en bred dokumentar om sexisme og seksuelle krænkelser på danske arbejdspladser. Heriblandt i mediebranchen. Heriblandt på TV 2,« fortæller han indledende, før han uddyber, at man i forbindelse med researchen simpelthen er kommet frem til flere sager, der hovedsageligt tager udgangspunkt i TV 2 selv.

Nyhedsdirektør Jacob Kwon. Foto: TV 2/Per Arnesen

Netop researchen er altså grund til, at man har valgt at droppe projektet.

»Det er ikke troværdig, at TV 2 undersøger TV 2,« siger han og tilføjer:

»Vi vil risikere at blive beskyldt for enten at være for hårde eller for skånsomme i vores afdækning. Det er heller ikke troværdigt, at kollegaer skal interviewe kollegaer.«

Det er hans beslutning at skrotte projektet, understreger han.

»Det er der en del, der synes, er den rigtige beslutning, fordi mange har været utrygge ved, at kollegaer skulle undersøge kollegaer.«

»Der har også været nogle, der synes, det er en forkert beslutning. Dem fra dokumentargruppen er helt forståeligt kede af det og skuffede over, at de ikke ender med at lave den dokumentar, de havde drømt om.«

Adspurgt, om det faktum, at dokumentarholdet hovedsageligt har fundet sager i egne rækker, skal ses som et udtryk for, at det er TV 2, der har det største problem, svarer han:

»Det tror jeg ikke, men dokumentarprocesser har det med at tage en drejning. Jeg skal ikke kunne sige, om det er lettere at grave ting frem, når man selv sidder i miljøet.«

TV 2 har det seneste halve år kunnet berette om flere sager.

Nogle af sagerne er kommet frem i lyset på baggrund af den advokatundersøgelse, man i efteråret valgte at iværksætte i kølvandet på et støttebrev til Sofie Linde. Et støttebrev, som seks kvindelige TV 2-ansatte stod bag.

For nuværende er blandt andre Jens Gaardbo og Jes Dorph-Petersen blevet afskediget på baggrund af undersøgelsen.

Førstnævnte på grund af »dårlig dømmekraft« i sin tid som nyhedschef fra 1997 til 2003. Sidstnævnte på baggrund af to konkrete anklager fra tidligere journalistpraktikanter, der har berettet om hændelser, de fandt seksuelt krænkende.

Jacob Kwon understreger, at advokatfirmaets arbejde og dokumentarholdets arbejde nok er sket sideløbende, men:

»Det er sket i to forskellige spor, og der har været helt vandtætte skotter i forhold til advokatundersøgelsen.«

Ingen oplysninger er altså blevet delt mellem de to grupper, der har afdækket sexisme-problemer.

Har dokumentarholdet så afdækket andre og flere sager end dem, som advokatundersøgelsen har fundet frem til?

»Helt principielt udtaler vi os ikke om vores egen research. Så det kan jeg ikke komme ind på,« svarer Jacob Kwon, før han tilføjer:

»Det betyder dog ikke, at der er noget odiøst i det.«

B.T. ville gerne have talt med den ansvarshavende redaktør på projektet, men TV 2 oplyser, at dette for nuværende ikke er muligt.