Fremover vil Kim Larsen-sangen "Haveje" synges på en ny måde af ophavsmanden Jacob Haugaard.

Musiker og komiker Jacob Haugaard har ændret teksten i Kim Larsen-hittet "Haveje", som Haugaard selv er ophavsmand til.

I sangens første vers er ordet "negerdistrikt" fjernet og i stedet ændret til "fattigt distrikt". Det skriver TV2.

- Det er af almindelig høflighed. Man må ikke sige "neger" mere, så jeg har taget det ud.

- Det var et fedt billede dengang, men tingene har ændret sig. Så hvis det generer nogen, er det okay for mig at fjerne det. Men Kim Larsen ville ikke have gjort det, siger Jacob Haugaard til TV2.

Musikeren vil også fremover synge "Haveje" på den nye måde.

- Vi lever i en moralsk tidsalder. Jeg kommer fra en tid, hvor man næsten kunne gå nøgen rundt, og hvor man måtte sige neger. Men alting har sin tid, og lige nu har vi en meget tilknappet tid, siger han til TV2.

Sangen er oprindeligt skrevet til biografsuccesen "Midt om natten" fra 1984 med Kim Larsen i hovedrollen.

I sidste uge optrådte Jacob Haugaard med sangen i forbindelse med TV2 Charlie-programmet "En trekant en sang".

Her fortalte Haugaard desuden, at "Haveje"-sangen vendte op og ned på hans økonomi, der i starten af 80'erne hang i laser. Sangen hittede stort, og han har modtaget et væld af komponistafgifter i form af royalties for den.

Sangens første vers lyder nu:

- Jeg bor til leje på Haveje i restaurant "Den Gyldne Reje". Min kone, hun har en skønhedsklinik midt i et fattigt distrikt.

Det er langt fra første gang, at man ændrer i lyrik. I maj fjernede Gyldendal otte rim fra en nyere udgave af Halfdan Rasmussens børnerim, fordi der indgik ord som "neger" og "hottentot".

I børnesangen "Elefantens Vuggevise" fra 1947 hed det oprindeligt "I morgen får du en negerdreng, og ham kan du bruge som rangle. Det er siden ændret til "I morgen får du en kokosnød, og den skal du bruge som rangle".

/ritzau/