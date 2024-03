Hvis Israel skal ændre sit bud på en Eurovision-vindersang, vil landet trække sig fra konkurrencen.

Israel truer med at trække sig fra årets Eurovision, hvis landet bliver bedt om at ændre sit bud på en vindersang.

Det oplyser Israels statsejede tv-kanal Kan ifølge BBC.

European Broadcasting Union (EBU), som står bag Eurovision, er ved at granske sangens tekst for at vurdere, om den er politisk.

På Eurovisions hjemmeside fremgår det, at sangkonkurrencen ikke er en politisk begivenhed.

Alle deltagerlandene har selv ansvaret for, at den udsendte delegation overholder Eurovision-reglerne og "under ingen omstændigheder" politiserer begivenheden.

Israels sang bærer titlen "October Rain" og skal synges af 20-årige Eden Golan.

Det israelske dagblad Israel Hayom mener ifølge BBC, at sangen handler om ofrene for Hamas' angreb på Israel 7. oktober.

Blandt andet lyder teksten: "Jeg er stadig gennemblødt af oktoberregnen".

Desuden bliver der i et vers sunget om blomster, som ifølge det israelske dagblad er et synonym for faldne soldater.

Den israelske minister for kultur og sport, Miki Zohar, har ifølge mediet Ynet udtalt, at "vi har ret til at synge om det, vi har været i gennem, og kalde vores sang, hvad vi vil".

- Israels sang er en bevægende sang, der udtrykker folkets og landets følelser i disse tider og er ikke politisk.

1200 personer mistede ifølge Israel livet i forbindelse med Hamas' angreb på Israel 7. oktober. Omkring 240 blev bragt til Gazastriben som gidsler. Omkring 100 gidsler holdes fortsat fanget.

Som modsvar på angrebet indledte Israel et offensiv i Gazastriben, som er styret af Hamas. Omkring 29.500 palæstinensere har ifølge sundhedsmyndighederne i Gazastriben mistet livet siden 7. oktober.

Gazastribens sundhedsmyndigheder er styret af Hamas. Derfor er dødstallet ikke blevet uafhængigt bekræftet.

/ritzau/