Som lille følte Isam B sig anderledes på grund af sin hudfarve. Det handler hans grandprixsang om.

Når den danske sanger Isam B, som er kendt fra hiphoptrioen Outlandish, tidligere er blevet spurgt, om han ville stille op i det danske melodigrandprix, har han altid svaret "tak, men nej tak".

Den 42-årige sangskriver har aldrig følt, at han havde en sang, som egnede sig til grandprixet - og han kunne ikke gå i studiet og skrive en på kommando.

- Jeg er altid inspireret af mit eget liv, når jeg skriver, og derfor kunne jeg ikke skrive en sang kun med det formål, at den skulle være til melodigrandprixet, siger han.

Men da muligheden bød sig for at stille op til årets melodigrandprix i Royal Arena i København, var situationen anderledes.

Isam B havde sangen "Bølger" liggende i skuffen, og det er en sang, der betyder noget særligt for ham, og som han samtidig tror, andre kan relatere til.

- "Bølger" er en meget personlig sang, som er en del af min livshistorie. Den handler om de komplekser, jeg havde som barn, og om at finde sig selv og turde at være sig selv, uanset hvad ens omgangskreds og andre folk mener, fortæller Isam B, som har det borgerlige navn Isam Bachiri.

Som barn og ung kæmpede han med, at han så anderledes ud end de andre børn i klassen. Han skilte sig ud fra mængden med sin mørke hud og sit kulsorte, krøllede hår.

- Jeg havde især et kompleks med mine krøller. Jeg kan huske, at jeg i første-anden klasse på Islands Brygge Skole sad på en plads ved vinduet, hvor solen skinnede ind på mine krøller.

- Min lærer opfangede skæret, og hun syntes, det var enormt smukt, så hun fik hele klassen til at tie stille, så de kunne se, hvordan solen faldt på mine krøller. Jeg sad og dagdrømte og tegnede i min danskbog, og da jeg så op, kiggede hele klassen på mig.

- For en meget indadvendt dreng var det meget opmærksomhed at få for noget, som jeg ikke havde fundet ro i endnu. Det sidste, man vil som barn, er at skille sig ud, og den rejse fortæller jeg om i sangen, siger han.

Da Isam B blev ældre begyndte han gradvist at acceptere den måde, han så ud på. Han spejlede sig blandt andet i den franske hiphopgruppe Saïan Supa Crew, som har nordafrikanske rødder.

- Jeg fandt enormt meget identitet i hiphop. Jeg husker, at jeg så Saïan Supa Crew i fjernsynet, hvor en af medlemmerne optræder i sin mors køkken, mens moren er i gang med at bage brød og har ærmerne oppe og tørklæde på. Præcis som min mor havde gjort det igennem hele min barndom.

- Pludselig så jeg noget, der repræsenterede mig, og det resonerede dybt i mig, hvor vigtigt det er ikke at skamme sig over sig selv og alle de elementer, man er formet af, siger Isam B.

Han håber, at "Bølger" kan være med til at få andre til at hvile i sig selv.

- Alle har noget at kæmpe med. For mig har det været mine krøller og min farve, men det kunne også være et handicap, en accent eller måden, ens hage ser ud på, som gør, at man føler, at man skiller sig ud.

- Jeg håber, at man kan bruge min sang til at finde stoltheden frem i sig selv, uanset hvordan ens rødder, farve, seksualitet og eller noget helt fjerde er, siger han.

Når det er sagt, ser Isam B også deltagelsen i det danske melodigrandprix som en mulighed for at lave larm om sin musik. Han er blandt andet på vej med et dansksproget soloalbum, hvor sangen "Bølger" er på.

Men han understreger, at han aldrig ville stille op i grandprixet udelukkende for opmærksomhedens skyld.

- Det fylder selvfølgelig også noget at komme bredere ud med min musik, men at komme på danskernes radar er et plus. Det er ikke essensen for mig.

- Jeg ville ikke stille op, hvis ikke jeg følte, at min sang havde en folkelig appel, siger han.

Dansk Melodi Grand Prix afholdes 7. marts i Royal Arena i København.

