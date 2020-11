En Netflix-dokumentar kickstartede iværksætter og forfatter Isabel Christensens passion for plantebaseret mad, og hun holder stadig fast i den overvejende grønne kost, som hun føler gør hende stærk. Få et indblik i kogebogsforfatterens sunde rutiner her.

Hvad er sundhed for dig?

»Sundhed er for mig at spise ordentligt. Jeg spiser primært plantebaseret, og det giver mig rigtig meget. Derudover giver det mig meget både fysisk og mentalt at få en masse frisk luft og at holde mig i form.«

BLÅ BOG Isabel Christensen, 34 år

Forfatter til bogen 'Plantebaseret familiemad'

Gift med Casper Christensen, som hun har sønnerne Cooper og Jagger med, og datter af Jacqueline Friis-Mikkelsen og Jarl Friis-Mikkelsen



Hvornår føler du dig allermest sund?

»Når jeg går tur i skoven med mine drenge, dyrker reformer-pilates og laver plantebaseret mad.«



Hvad gør du for at holde dig i form?

»Indtil for nylig gik jeg hjemme med min mindste søn, og jeg sørgede for at komme ud og gå nogle rigtig lange ture med ham i barnevognen. Han er netop startet i dagpleje, så jeg er kommet i gang med at dyrke reformer igen. Jeg vil også gerne i gang med at løbe. Nu bor jeg meget tæt på en skov, så der ingen undskyldninger længere.«



Hvad har du altid i køleskabet?

»Det plejer at være godt fyldt op med spinat, avokadoer, broccoli, tomater, seitan, tofu, chili og koriander plus en masse ekstra. Jeg har tidligere på året udgivet kogebogen 'Plantebaseret familiemad', som netop indeholder en oversigt over, hvad jeg synes er godt at have på lager, så der kan man se den fulde liste.«

Har dit forhold til sundhed ændret sig over tid?

»Ja, det har det bestemt! Da jeg blev gravid med min første søn, blev det vigtigt for mig at have en så stærk og sund krop som muligt, så jeg begyndte at komme jævnligt hos min diætist og medforfatter på min kogebog, Stina Dannerfjord. Jeg begyndte at spise plantebaseret efter at have set 'What the Health' på Netflix.«

»Jeg startede med 14 dage, og det gav mig lyst til at fortsætte. Efter lidt tid begyndte jeg at tilsætte fisk og æg en gang imellem. Den dag i dag spiser jeg stadigvæk primært plantebaseret. Det er noget, der får mig til at føle mig sund og stærk.«



Hvordan giver du dig selv den bedste start på dagen?

»Jeg står op mellem klokken 5 og 6 hver morgen og starter altid dagen med morgenmad sammen med min mand og børn. Det er den bedste start for mig. Det supplerer jeg med kosttilskud. Hvis der skal lidt ekstra til, så laver jeg en kop 'te' bestående af lidt gurkemeje, cayennepeber og en hel friskpresset citron. Den er lidt heftig, men den virker. Hvis det heller ikke er nok til at få mig i gang, så bliver det en kop kaffe med havremælk oveni.«

Artiklen er bragt i samarbejde med Alt for damerne.