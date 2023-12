I alt var seks forfattere med i opløbet i år om at modtage den prestigefyldte litteraturpris Bookerprisen.

Den irske forfatter Paul Lynch modtager den britiske litteraturpris Bookerprisen for romanen "Prophet Song".

Det fremgår af Bookerprisens hjemmeside.

Paul Lynch blev afsløret som årets prismodtager ved en prisfest i London søndag aften.

Den dystopiske "Prophet Song" foregår i Irlands hovedstad, Dublin, hvor en ny regering har taget en skarp drejning mod tyranni, skriver Bookerprisen.

I bogen følger man en mor til fire, som opsøges af Irlands nystiftede hemmelige politi. De vil tale med hendes mand på grund af hans arbejde i en fagforening.

Manden forsvinder, og man følger hans hustrus kamp for at redde sin familie i et samfund, hvor de demokratiske normer er i opløsning.

Formanden for den jury, der uddeler prisen, siger ifølge tv-stationen BBC, at juryen ledte efter "en vinderroman, der taler til det umiddelbare øjeblik og samtidig besidder muligheden for at overleve det".

- I disse urolige tider søgte vi en roman med en retningsgivende vision - en bog der kan minde os om, at vi er mere end os selv, for at minde os om alt det, der er værd at redde, siger juryformand Esi Edugyan.

Den 46-årige forfatter har tidligere fortalt, at romanen er inspireret af krigen i Syrien og den følgende flygtningekrise.

Fem andre forfattere var med i opløbet i år om at modtage den prestigefyldte litteraturpris.

Med prisen følger 50.000 pund. Det svarer til omkring 429.000 kroner.

Bookerprisen er siden 1969 blevet givet til forfattere fra engelsksprogede lande uden for USA.

Men fra 2014 blev der åbnet for, at prisen kan tildeles forfattere til enhver engelsksproget roman, der er udgivet i Storbritannien.

Blandt tidligere års modtagere er forfattere som Salman Rushdie, Nadine Gordimer, Hilary Mantel og J.M. Coetzee.

/ritzau/