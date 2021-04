Næste år lægger Iron Maiden vejen forbi Copenhell. Det bliver anden gang, at bandet spiller på festivalen.

Til næste år får musikfestivalen Copenhell besøg af et af heavy metal-genrens helt tunge navne.

Bandet Iron Maiden genoptager nemlig i 2022 sin Legacy of the Beast-verdensturné, som blev sat på pause i 2020. Turnéen kommer til at lægge vej forbi Danmark, hvor Iron Maiden vil spille på Copenhell 2022.

Det oplyser arrangøren bag musikfestivalen på Facebook.

Næste års optræden bliver den anden for Iron Maiden på Copenhell. Bandet optrådte også i 2014 på festivalen, der koncentrerer sig om metalmusik.

- Det er en kæmpestor fornøjelse for os at afsløre, at Iron Maiden vender tilbage til Copenhell til næste år, skriver arrangøren i opslaget.

Iron Maiden skulle oprindeligt have spillet på Copenhell i 2020. Men udbruddet af coronavirus gjorde, at bandet måtte aflyse sine verdensturné, og Copenhell blev også selv nødt til at aflyse sin festival på grund af pandemien.

I øjeblikket forventer Copenhell at komme til at afholde sin festival i år. Den er sat til at vare fra 16. til 19. juni. Festivalen foregår på Refshaleøen, der ligger på Amager i København.

Iron Maiden blev dannet i 1975. Siden har de engelske artister i bandet gjort det verdenskendt med numre som "The Trooper", Hallowed Be Thy Name" og "Run to the Hills".

Seneste gang bandet spillede i Danmark var i 2018, hvor Iron Maiden besøgte Royal Arena på Amager.

/ritzau/