Det velkendte par har taget et stort skridt sammen.

For mere end et halvt år siden brast kærligheden mellem Morten og Irina Olsen på grund af Mortens misbrug. Tidligere på sommeren kunne parret dog fortælle, at de var sammen igen, da Morten havde lagt alkoholen definitivt på hylden for at hellige sig et nyt liv sammen med Irina og deres datter Allessia.

LÆS OGSÅ: ‘De unge mødre’-mor afbryder forlovelsen: Jeg er knust

LÆS OGSÅ: Natascha Linea om Sidney Lee: Vi er ikke kærester, vi boller bare

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan høre Irina fortælle om sine angstanfald.

LÆS OGSÅ: Princess Natascha åbner op om barnets far: Ja, vi er kærester

SE BILLEDET: Nu står han frem: Her er Natascha Lineas kæreste

I slutningen af juli fortalte Irina, at parret endnu ikke boede sammen permanent, men at de tilbragte mest muligt tid sammen. Nu har de dog besluttet at tage forholdet et skridt videre.

– Morten og jeg har købt hus sammen i dag!, fortalte en glad Irina, da Realityportalen.dk mødte hende i aftes til et ‘Kardashian’-event i anledningen af den nye sæson, der sendes fra på mandag på hayu.com.

LÆS OGSÅ: Geggo: Cengiz har ødelagt mit og Linses forhold

LÆS OGSÅ: ‘Forsidefruer’-babe deltager i nyt tv-program

– Det er i Nordsjælland og ikke så langt fra, hvor vi bor nu, så Allessia skal ikke skifte børnehave eller noget. Vi snakkede om det allerede inden, jeg gik fra Morten, og nu går det bare så godt, og Morten er fantastisk for tiden. Vi skal bare være sammen og have flere børn på sigt, så vi skulle have noget mere plads. Også for at få mere plads til vores arbejde. Det er egentlig fint nok det sted, vi bor nu, men det var bare ikke helt stort nok, og så var det også til leje, og vi vil gerne eje noget. Der er seks værelser og have, hvilket vi heller ikke har nu. Det har jo været så varmt i år, så det bliver virkelig dejligt med have og drivhus det nye sted. Så vi flytter ind om tre måneder, fortsatte hun glad og tilføjede:

LÆS OGSÅ: Amalie overvejer at droppe ‘Forsidefruer’: Jeg føler mig trådt på

LÆS OGSÅ: ‘X Factor’-Sarah taler ud: Nu er jeg en mand

– Det hele går simpelthen så godt. I starten af året var mit liv jo bare noget rigtig lort. Og nu går det bare fantastisk. Morten og jeg har det så godt sammen. Det er et mirakel.

Se billeder fra aftenens ‘Kardashian’-event øverst i galleriet.

LÆS OGSÅ: ‘De unge mødre’-kæreste kørte galt: Sådan går det med ham i dag

LÆS OGSÅ: Lykkelige Nadia Shila afslører endnu en familieforøgelse

Følg med på vores Facebookside og vores Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.