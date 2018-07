Irina og Morten er nyforelskede, men det betyder ikke, at alt er det samme som før bruddet.

For mere end et halvt år siden brast kærligheden mellem Morten og Irina Olsen på grund af Mortens misbrug, og i den nye serie ‘Influencers’ kan man følge tiden efter bruddet. Her kommer man meget tæt på, og det har ikke været sjovt for Irina at se det igen, indrømmer hun nu på sin blog. Kort efter optagelserne sluttede i marts-april, ramte Morten og Irina nemlig bunden.

»Hverken Morten eller jeg kunne fungere i hverdagen, og jeg var lidt lost, for jeg følte, at det oftest hang på mig det med at træffe beslutningerne. I næsten hele perioden blev han ved med at sige, at han ville have mig tilbage, men noget jeg har lært er at læse en misbrugers adfærd, og jeg SKULLE simpelthen holde ved mit valg om at cutte ham af emotionally,« skriver Irina på sin blog og fortsætter:

»Jeg nåede det punkt, hvor jeg ikke tænkte på ham så meget mere, fordi jeg bare havde svømmet i smerte. Mit råd efter min personlige erfaring er, at man simpelthen skal gå fra en misbruger jeg tror ikke, der er en anden udvej. Jeg nåede også det punkt, hvor jeg ikke kunne holde ud at kigge på ham, når han kom over, fordi jeg bare kunne se, at det ikke går bedre – tværtimod.«

Vi startede forfra

En aften kom han hjem til hende og var helt ødelagt, og her var Irina klar over, at Morten havde ramt bunden, og det kunne ikke blive værre. Han lå og rystede i hendes arme, og hun lagde sin vrede til side og var der for ham, selvom hun egentlig havde skåret ham fra. Efter den dag er det gået fremad.

»Der er nu gået 2,5 måned, og vi har taget en dag af gangen, for jeg fandt ud af, at jeg ville give ham en chance, for hvad nu hvis vi kunne blive en familie igen?! Nu ramte han jo bunden og fik sin åbenbaring, som jeg havde håbet på, så måske kunne vi se, om vi fungerer som venner først. Så det startede vi med og sås bare en del mere end før. Vi startede vitterligt bare from scratch igen, for det havde vi begge brug for og følte, at det var det rette for os,« skriver Irina på bloggen.

Jeg har stadig ikke tilgivet, at…

Selvom det har været en hård tid, så er Morten og Irina kommet stærkere ud af det, og nu er de et sted, hvor de både er hinandens bedste venner og svæver på en sky af nyforelskelse. Det betyder dog ikke, at alt er det samme mellem dem, som før bruddet.

»Vi er ikke forlovet, og Morten har fået dækket hans tatovering med mit navn på (klaphat, hah) – det har jeg stadig ikke tilgivet. Morten har en lejlighed tæt på os stadig, men han er selvfølgelig herhjemme næsten hele tiden. Vi lever i nuet, og jeg gider ikke tage noget som verdens undergang, men lige nu er vi lykkelige, og måske har det ikke været en dans på roser at starte vores lille familie, men vi klarede lige udfordringen så godt, som vi kunne, og nu prøver vi at få det bedste ud af livet,« skriver Irina på bloggen og fortsætter:

»Han er min soulmate, men det betyder ikke, at man freaking skal finde sig i alt fra den person alligevel. Han har rettet op på mange ting og er så småt ved at vinde mit hjerte igen og sådan han hans vej været.«

Programmet ‘Influencers’ er netop nu tilgængeligt på Yousee tv, og om en uge kommer det på Irinas egen YouTube-kanal, hvor man altså kan komme helt tæt på den sværeste tid i reality-divaens liv.

