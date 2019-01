Morten og Irina fandt sammen sidste år igen, og nu fortæller Irina, hvordan det skete.

Efter et halvt år fra hinanden fandt Irina Olsen og Morten ‘Faustix’ Olsen sammen igen i sommers. Det er ingen hemmelighed, at det var Mortens alkoholsmisbrug, der i sin tid fik Irina til at gå fra Morten, og det var først, da han skippede alkoholen, at de to fandt sammen igen. Nu åbner Irina op for, hvad der skete i perioden, hvor de var væk fra hinanden og ikke mindst, hvordan de fandt sammen igen.

For Irina og Morten var tiden væk fra hinanden utrolig vigtig. Det faktum, at Irina sagde stop og ikke længere ville være en del af Mortens destruktive livsstil, endte med at blive en øjenåbner for Morten, som ramte bunden i tiden væk fra sin familie.

'Jeg følte mig skyldig og havde lyst til at redde ham et par gange. Men jeg kæmpede imod det. Denne tid var ALTAFGØRENDE! De skal deale med nogle ting selv, og Morten har bekræftet mig i, at det var her han vidste, at der var nødt til at ske noget, og han ville have mig tilbage og hans familie. Det var det liv, han valgte frem for alt andet,' forklarer Irina på bloggen.

Det vendte en aften, da…

Parret savnede dog hinanden, og en aften kom Morten hjem til Irina og græd en del, hun kunne mærke, at noget var anderledes.

'Den aften vendte det hele, og det var tydeligt at mærke. Denne del lyder måske underlig, og jeg husker det, som var det igår. Men den måde han havde brug for mig den aften – det var noget helt andet. Jeg holdt om ham, og min vrede forsvandt fuldstændig,' skriver Irina på bloggen og fortsætter:

'For jeg har undervejs også forstået, at han ikke gjorde de her ting for at straffe mig for noget, men det har taget flere år at forstå. Jeg vidste jo intet om det før. Lidt efter lidt begyndte jeg at indse, at vi skulle være sammen igen. Jeg skrev til ham, at han skulle komme hjem, og siden den dag har han ikke rørt en dråbe alkohol, og vi var en familie igen.'

Ikke bange for, at han falder i

Efterfølgende har Morten været i behandling, som Irina også har deltaget i, hvilket har hjulpet hende til at tilgive ham og gjort hende mere sikker på, at han virkelig er kommet ud på den anden side.

'Så bange, som jeg var før i tiden for at han faldt i – som i hvert sekund af dagen, så sikker er jeg på nu, at han ikke gør det, og den følelse kom egentlig ret hurtigt. Jeg havde ikke troet, at det ville gøre det, men han er slet ikke den samme, som han var i den hårde periode, og jeg kan mærke, at der ikke er grund til bekymring. Hans prioriteter har ændret sig, og han er så målrettet og har arbejdet så meget på sig selv,' fastslår hun på bloggen.

Fremtiden ser altså lys ud for parret, og Irina har da også for nylig fortalt, at hun håber på både bryllup og graviditet i 2019, så alt tyder på, at det bliver et stort år for familien.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk