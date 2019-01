År 2019 bliver et vildt år for reality-baben, hvis alle hendes ønsker går i opfyldelse.

År 2018 startede bestemt ikke godt for Irina Olsen og kæresten Morten. For præcis et år siden stod de nemlig frem og fortalte, at de havde ophævet forlovelsen og var gået fra hinanden på grund af Mortens alkoholmisbrug.

Efterfølgende gik dj’en dog på vandvognen og satte alle sejl ind på at vinde realitybaben tilbage, og heldigvis for parret blomstrede kærligheden atter mellem dem i midten af 2018. Få måneder senere købte de hus, men Irina slog fast, at et bryllup ikke umiddelbart lå i den nærmeste fremtid. Den tidligere forlovelse var nemlig ikke længere gældende, og hvis kirkeklokkerne skulle ringe, så skulle Morten igen på knæ.

Dette skete så under parrets tur til Milano i november. Her friede Morten med en smuk ring, og Irina var ikke i tvivl om svaret.

»Jeg glæder mig til at tilbringe resten af mit liv med min bedste ven,« fortalte Irina dengang.

Nu afslører Irina overfor Realityportalen.dk, at hun håber på et bryllup i løbet af 2019:

»Lige nu er vi der, hvor vi overvejer, om vi bare skal gøre det på rådhuset, fordi vi gerne vil have det gjort, eller om vi skal vente og så gå hele vejen. Det kan også være, at det bliver på rådhuset og så en fest bagefter. Vi er lidt i tvivl, men vi er til gengæld meget enige om, at hvis det kan lade sig gøre i år, så vil vi super gerne det,« fortæller Irina, da Realityportalen.dk møder hende til pressedagen på Kanal4-programmet ‘Beauty Bosserne’.

»Vi vil gerne holde en fest, men for mig behøver det nødvendigvis ikke at være en stor fest. Jeg begynder faktisk at hælde mere og mere til et mindre bryllup, for jeg kan næsten ikke overskue at planlægge det. Og jeg har ikke lyst til at blive stresset over det. Så når det ikke har så stor betydning for mig med kjole osv., så tænker jeg, at vi sagtens kan gøre det lidt småt. Så det er lidt uvist, hvad der præcis skal ske, men vi håber da det bliver i 2019.«

“Morten drømmer om ti børn”

Et bryllup er dog ikke det eneste, som Irina og Morten går og planlægger for år 2019. Parret, der i forvejen har datteren Allessia på knap fire år, har tidligere snakket om, at de gerne vil have endnu et barn inden for længe. Og nu håber de på, at den drøm snart kan gå i opfyldelse.

»Jeg prøver jo at planlægge alt, men det er som om, at den ene måned bliver mere travlt end den anden, og så tænker jeg: “Vi venter lige lidt”. Men jeg håber meget på, at det kan lade sig gøre, at jeg bliver gravid i år. Så det ville være perfekt med både et bryllup og at blive gravid i år,« fortæller Irina.

»Men altså, det er ønsker, og jeg er meget large i forhold til, hvis det nu ikke kan lade sig gøre. Hvis nu, der er noget af det, der bliver udskudt, så er det ikke verdens undergang. Jeg tilpasser mig meget til den situation, jeg er i. Morten er også med på planen med bryllup og baby. Hvis det stod til ham, havde vi allerede ti børn nu,« griner hun.

