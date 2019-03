Gangsterfilmen "Holiday" storsejrede med fire priser ved årets uddeling af Bodilprisen.

Filmen "Holiday" vandt lørdag aften prisen for Bedste Danske Film til den årlige uddeling af Bodilprisen, og det kom i den grad bag på filmens instruktør, svenske Isabella Eklöf.

Da hun gik på scenen på Stærekassen i København for at modtage den eftertragtede bodilstatuette, trådte hun med et smil på læben frem til mikrofonen og spurgte publikum:

- Er der overhovedet nogen, der har set filmen?

Gangsterfilmen "Holiday", som er Isabella Eklöf debut som spillefilminstruktør, har nemlig ikke solgt mere end 2705 billetter i de danske biografer siden premieren i oktober sidste år.

Derfor var den svenske instruktør overrasket over den store hæder, som filmen modtog ved Bodilprisen, som er de danske filmkritikeres pris.

- Det er meget uventet, siger hun.

Ikke desto mindre betyder det meget for Isabella Eklöf, at "Holiday" netop anerkendes af anmelderne.

- Jeg laver mine film til kritikere og ikke nødvendigvis til det brede publikum, for jeg synes både, der skal være plads til brede og til smalle film, siger hun.

- Det er fantastisk at lave film til super dannede mennesker, der ved, hvad de taler om. Sådan nogle film skal man have lov til at lave, og det prøver jeg at gøre, siger hun.

Foruden prisen som den bedste danske Film vandt 24-årige Victoria Carmen Sonne prisen for den bedste kvindelige hovedrolle for sin rolle som den unge kvinde Sacha i "Holiday".

Skuespiller Lai Yde Holgaard vandt prisen for bedste mandlige birolle for sin præstation i filmen, mens fotografen på "Holiday", Nadim Carlsen, vandt for bedste fotograf.

Isabella Eklöf tror, at den store prishøst ved Bodilprisen kan skabe opmærksomhed om filmen og måske få flere til at sætte den på tv'et en lørdag aften.

- I vores tid, hvor det er så nemt at klikke ind på en hjemmeside og tjekke en film ud, så betyder det meget, at den har vundet priser, siger hun.

/ritzau/