Det ser hårdt ud på skærmen, men der er blevet taget godt hånd om børnene i "Ulven kommer".

I flere måneder i træk skulle den kun 15-årige Flora Ofelia Hofmann Lindahl og 10-årige Noah Storm Otto indspille scener til "Ulven kommer", hvor de er vrede, kede af det og angste.

DR-dramaserien, hvis tredje afsnit blev sendt søndag aften, centrerer sig om en familie i opløsning.

Da datteren Holly - spillet af Flora Ofelia - afleverer en stil i skolen, hvor hun anklager sin stedfar for vold, bliver hun sammen med sin lillebror fjernet fra hjemmet, mens det bliver undersøgt, hvorvidt hendes påstande er sande.

Det har krævet nogle helt særlige børneskuespillere at fylde rollerne, fortæller seriens konceptuerende instruktør, Pernille Fischer Christensen, der fandt frem til Flora Ofelia og Noah Storm Otto sammen med den garvede castinginstruktør Jette Termann.

- Jeg bruger rigtig lang tid på at finde de rigtige børn - altså de børn, der forstår, hvad det betyder at spille skuespil, og forstår, det er noget, vi leger. De skal være interesserede i det arbejde og synes, at det er spændende at være en anden, og det er der heldigvis mange børn, der gør, forklarer Pernille Fischer Christensen.

Hun og Jette Termann havde mere end 300 piger til casting på rollen som Holly.

- Vi vidste, at vi skulle bruge en pige, der havde nogle problemer. Men min erfaring er, at man ikke kan caste børn, der har problemer, så vi var nødt til at finde en pige, der kunne spille det, forklarer instruktøren, der tidligere har stået bag film som "En familie", "En du elsker" og "Unge Astrid".

Hun har før instrueret børn og synes, det er en spændende del af arbejdet. Især når de skal spille scener, hvor de for eksempel er vrede eller kede af det.

- Det handler meget om at gøre børnene trygge, når man skal lave noget, der er så svært og med så mange følelser. De skal være trygge ved mig og føle, at vi er modige sammen. Men man skal også hele tiden kunne sige, "nu stopper vi legen", og så er det visket væk, fortæller Pernille Fischer Christensen.

Hun kalder det en form for talenttræning.

- Og jeg elsker det arbejde. Jeg ved ikke noget bedre, end når en pige som Flora Ofelia kommer ind til casting og er lidt usikker og så få oplært hende, så hun i løbet af ret kort tid forstår, hvad det betyder at spille skuespil, forklarer Pernille Fischer Christensen.

I arbejdet med børnene er det vigtigt for hende, at de ikke føler, der er noget, der går over grænsen for, hvad de har lyst til. Men hun oplever ofte, at børnene er meget nysgerrige og slet ikke finder det at skulle spille svære scener så farligt.

- Mange børn synes jo, at følelser er spændende. Det er spændende at prøve at være helt vildt vred og være brutal og være helt vildt ked af det. Der er meget, man får lov at leve ud i skuespillet, siger instruktøren.

"Ulven kommer" sendes hver søndag klokken 20.00 på DR1.

/ritzau/