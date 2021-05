Online-coach og instagrammer Sofie Buus har skiftet de strikse vægttabsregimer ud med sund fornuft.

Hun dyrker den motion, hun elsker, og spiser den mad, hun godt kan lide, og det fungerer perfekt for hende.

Hvad er sundhed for dig?

»Sundhed for mig er, at jeg dyrker sport, som jeg godt kan lide, og at jeg spiser mad, som jeg godt kan lide. Det er vigtigt for mig, at jeg får bevæget mig dagligt, får frisk luft og nyder god mad, som er næringsrigt, og som jeg ved er godt for mig og min krop.«

Nu har jeg droppet slankekursmentaliteten, og i stedet arbejder jeg på at skabe sunde vaner og et balanceret vægttab, hvor ingen fødevarer er forbudte Sofie Buus

Hvordan holder du dig i form?

»I øjeblikket nyder jeg godt af gode lange gåture. Jeg går hver dag, men jeg løber også et par gange om ugen. Når verdenssituationen tillader det, så elsker jeg også at træne i et center med tunge vægte.«

Hvilken vane ville du helst ændre?

»Jeg vil allerhelst ændre min døgnrytme, faktisk. Jeg elsker at komme tidligt op og være vågen i de lyse timer, men jeg har fået en vane med at gå alt for sent i seng. Det er irriterende, fordi det stresser mig, hvis jeg ikke får mine otte timers søvn. Det er svært at ændre den rytme, fordi man så hurtigt falder tilbage i gamle vaner.«

Har dit forhold til sundhed ændret sig?

»Ja, det har ændret sig utroligt meget hen over de seneste par år. Jeg er gået fra en striks alt eller intet-mentalitet til at tænke, at sunde vaner og ingen uholdbare restriktioner er vejen frem, hvis man ønsker et vægttab. Jeg tog 30 kilo på i forbindelse med antidepressiv medicin og fandt ud af, i takt med at jeg stoppede på medicinen, at et varigt vægttab er drevet af gode vaner og det rette mindset. Nu har jeg droppet slankekursmentaliteten, og i stedet arbejder jeg på at skabe sunde vaner og et balanceret vægttab, hvor ingen fødevarer er forbudte. Det fungerer rigtig godt for mig.«

Hvad er din bedste sundhedsanbefaling?

»Invester i et sportsur! Jeg ELSKER mit Garmin-ur, hvor jeg kan tracke skridt, mine løbeture og styrketræning. Det er nemt og lige til at få et overblik over min aktivitet, og jeg synes, det er fedt at have små konkurrencer med mig selv. Jeg har eksempelvis en lille konkurrence med mig selv om at gå mindst 7.500 skridt om dagen. Det gør, at jeg får bevæget mig og får en masse frisk luft.«