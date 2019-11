Instagram har tidligere skjult antallet af likes i udvalgte lande i et forsøg. Det spredes nu ud globalt.

Det sociale medie Instagram vil i et testforsøg skjule det samlede antal likes for udvalgte brugere over hele verden - herunder også Danmark.

Det oplyser Instagram på Twitter.

- Fra i dag (torsdag, red.) udvider vi vores test af optælling af private likes globalt. Hvis du er med i testen, vil du ikke længere kunne se det samlede antal likes eller visninger af billeder, skriver Instagram.

Man vil dog fortsat kunne se det samlede antal likes på sine egne opslag.

For få dage siden blev forsøget annonceret i USA, og det er også allerede testet i en række større lande.

- Selv om tilbagemeldingerne fra Australien, Brasilien, Canada, Irland, Italien, Japan og New Zealand har været positive, så er det også en helt grundlæggende forandring af Instagram.

- Derfor fortsætter vi vores test, så vi kan lære mere om det globale fællesskab, lyder det fra Instagram på Twitter.

Facebook, der ejer Instagram, meddelte i august, at testforsøget skal "fjerne presset om, hvor mange likes et opslag får". Det skriver CNN.

Det er kun nogle Instagram-brugere, der vil blive en del af testforsøget. Hvis man er det, vil der i stedet for det samlede antal likes blot være vist et like fra en enkelt person efterfulgt af teksten "og andre".

Flere verdenskendte personligheder med mange følgere på Instagram har allerede udtalt sig om de nye planer.

Herunder Kim Kardashian, der typisk får over en million likes for sine opslag.

- Jeg kender folk, som er besat af kommentarer, og det mener jeg, er meget usundt. Når det handler om mental sundhed, mener jeg, at det at fjerne likes og fjerne det aspekt fra Instagram ville være meget gavnligt for folk, siger hun ifølge det amerikanske medie People.

Ikke alle er dog begejstrede for forsøget.

Rapperen Nicki Minaj skrev i sidste uge på Twitter, at hun vil stoppe med at bruge Instagram på grund af tiltaget.

Ifølge Instagram har det sociale medie over en milliard aktive kontoer månedligt. Over 500 millioner Instagram-kontoer er aktive hver dag.

/ritzau/