Sebastian Lynggaard, der er kendt for Instagram-profilen "Herlige Svend", skal overtage værtstjansen på "Hjerteflimmer for voksne" efter Sara Bro.

Der kommer en ny stemme i den populære podcast "Hjerteflimmer for voksne".

Sebastian Lynggaard overtager værtsrollen fra Sara Bro, der har guidet lyttere gennem kærlighedsdilemmaer siden 2020, da hun skal i gang med et andet projekt i DR Lyd.

Det skriver DR i en pressemeddelelse.

- Jeg føler mig meget privilegeret over at få lov at hjælpe folk med at tale om kærligheden - og så med selveste Jytte Vikkelsøe. At tage over for Sara Bro er en kæmpe opgave, men én, jeg virkelig ser frem til og har mod på, siger Sebastian Lynggaard, der er podcaster, forfatter og manden bag Instagram-profilen "Herlige Svend", i pressemeddelelsen.

- Jeg er optaget af, at vi bliver bedre til at tale om følelser og glæder mig til at gå ind i det helt hellige og intime rum, som "Hjerteflimmer for voksne" kan skabe.

Sammen med forfatter, foredragsholder og ph.d. i socialpsykologi Jytte Vikkelsøe vil Sebastian Lynggaard besvare stort og småt, når to kendte gæster i hvert afsnit besøger studiet med kærlighedsspørgsmål fra deres eget liv.

På profilen "Herlige Svend", der i skrivende stund har over 100.000 følgere, og i sit forfatterskab er Sebastian Lynggaard specielt kendt for at tale om toksisk maskulinitet, kønsroller og samfundssatire.

Første afsnit af "Hjerteflimmer for voksne" med Sebastian Lynggard som vært kan høres i DR Lyd, når en ny sæson udkommer 4. marts.

I sæsonens første afsnit er det tidligere vært Sara Bro, der selv gæster podcasten med spørgsmål fra sit eget kærlighedsliv.

/ritzau/