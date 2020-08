Emili Sindlev, som har over 478.000 følgere på det sociale medie Instagram, medvirker i årets dansedyst.

Med en solid følgerskare i ryggen indtager influenceren og stylisten Emili Sindlev dansegulvet i årets udgave af "Vild med dans".

Det annoncerer TV2.

Emili Sindlev har over 478.000 følgere på Instagram, og det er også på det sociale billeddelingsmedie, at hun sætter flere ord på sin deltagelse, som har været en kæmpe drøm for hende siden barnsben.

- Det er det vildeste, og jeg glæder mig helt sindssygt meget. Nu er det min tur til at stå på dansegulvet og fyre på den af, lyder det fra den 24-årige influencer.

I et uddybende interview med tv2.dk beskriver hun sig selv som en dansemus, som er den første på dansegulvet, når hun er i byen.

Alligevel bliver det noget andet, når hun skal danse foran fire professionelle dommere og hundredtusindvis af seere.

- Jeg bliver selvfølgelig nervøs, det tror jeg. Men jeg er ikke typen, der synes, at noget er akavet. Jeg er meget umiddelbar, så jeg tænker mest af alt, at det bliver den vildeste oplevelse, siger Emili Sindlev til tv2.dk.

De øvrige offentliggjorte kendisser i årets "Vild med dans" er skuespiller Janus Nabil Bakrawi, dansktopsangerinde Hilda Heick, den pensionerede dancehall-stjerne Wafande og biolog Vicky Knudsen, som er vært på det naturvidenskabelige radioprogram "Vildt naturligt" på P1 og desuden medvirker i TV2-programmet "1 døgn, 2 hold, 3 dyr".

Også tv- og radiovært Sara Bro, Badehotellet-skuespillerinde Merete Mærkedahl og den 18-årige skuespiller Albert Rosin Harson, kendt fra TV2's julekalendere "Tinkas juleeventyr" og "Tinka og kongespillet", er med i årets udgave af dansedysten.

"Vild med dans" får premiere på TV2 den 2. oktober.

/ritzau/