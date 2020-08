- For en mand, der er infertil, er det med en ubegribelig stor lykke, lyder det fra komikeren Geo.

For snart et årti siden blev den danske komiker Geo ramt af testikelkræft og fik senere konstateret lungekræft.

Derfor valgte han at deponere sin sæd, for behandlingen bestående af operationer og kemoterapi ville gøre ham steril.

Derfor er det en jublende lykkelig komiker, der nu kan annoncere, at han er blevet far for tredje gang.

Lille Saga kom til verden søndag - 17 måneder efter fødslen af sønnen Mattis.

- Alt gik godt takket være verdens sejeste læge-kone og den helt fantastiske jordemoder på Herlev. Iført mundbind satte jeg lige gang i Dittes oxytocin, vandet gik, og 29 minutter senere havde min überseje kone født Saga, skriver Geo blandt andet på Instagram og fortsætter:

- Også en ret stor hjælp var læge-Kåre, som lige mixede vores dna, og som for ni måneder siden sagde: "Nå, Geo, skal jeg lige gøre din kone gravid igen?" Så tak til livet - er sgu så glad og taknemmelig, skriver komikeren.

Saga er Geos tredje barn. Han har også datteren Effie fra ægteskabet med den digitale trendanalytiker Christiane Vejlø, som han blev skilt fra i 2015.

Efter skilsmissen mødte han lægen Ditte Skovgaard March - som han konsekvent omtaler "Lægen fra Aarhus" - på en bar i smilets by. Det fortalte parret i et interview med magasinet Alt for damerne i 2017.

- Jeg friede til Lægen, 12 timer efter at hun var flyttet ind. Jeg har jo vidst længe, at jeg gerne ville giftes med hende, for nu har jeg mange års erfaring med kærlighed, og jeg kunne mærke, at den følelse, jeg har for Lægen, er den vildeste, jeg nogensinde har haft, lød det fra Geo i interviewet.

Siden har den 44-årige komiker, som bærer det borgerlige navn Christian Geo Heltboe, og den 37-årige læge altså udvidet familien med to små børn.

