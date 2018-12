Realitydeltageren har kæmpet en hård kamp, siden hun sidste år blev mor - men kampen har været hårdere, end offentligheden indtil nu har vidst.

Det var en trist Kia, der i oktober afslørede over for Realityportalen, at hun igen var blevet indlagt på psykiatrisk afdeling. I april var hun ellers blevet udskrevet efter et halvt års indlæggelse med fødselsdepression og fødselspsykose, men hun blev ramt af tilbagefald og måtte igen lade sig indlægge.

»Det hele har været lidt hårdt ved at blive mor. Jeg har svært ved at tackle, når Marcus græder, og så bliver jeg enormt stresset af det. Jeg fik tanker om at gøre skade på Marcus, fordi jeg ikke kunne tackle ham, og derfor blev jeg indlagt,« fortalte Kia blandt andet til Realityportalen dengang.

Mere end tre måneder efter indlæggelsen er Kia stadig indlagt. Det fortalte hun for nylig til Realityportalen, hvor hun afslørede, at hun slet ikke må have kontakt med sønnen – hverken fysisk, via FaceTime eller andet. Det er noget, der tager hårdt på den indlagte realitydeltager, der heller ikke ved, om hun må se sin søn til jul.

»Jeg har det rigtig svært med det hele. Lige nu må jeg ikke nærme mig Marcus, så jeg ved ikke med hensyn til julen endnu. Men vi kæmper for, at jeg må holde jul med ham,« fortæller Kia til Realityportalen.

Indlagt mange gange

Det hele er langt fra nemt for Kia, der ellers glædede sig til at blive mor. Hurtigt udviklede drømmen sig dog til et mareridt for Kia, der ved siden af sin egen kamp kæmper for at nedbryde tabuet omkring fødselsdepressioner.

»Det er hårdt – især fordi vi nærmer os julen, og jeg vil så gerne se ham åbne sine julegaver. Det er første gang, han kan det. Han snakker også nu, siger Walle. Alt det er jeg gået glip af, og når Walle fortæller, hvordan han går, snakker, fortæller og leger, så kommer det helt bag på mig, da jeg stort set kun har været i hans liv de første tre uger, efter han blev født.«

Offentligheden har indtil nu kun kendt til Kias første indlæggelse på seks måneder og så den igangværende, men faktisk har Kia været indlagt langt flere gange – både frivilligt og under tvang i perioder på alt fra fem uger til de seks måneder, hun første gang måtte tilbringe på den psykiatriske afdeling.

»Jeg har været indlagt on/off siden (fødslen af sønnen, red.). Pressen kender dog kun til den første indlæggelse og denne, men der har været fem andre imellem, så jeg har faktisk ikke rigtig været en del af Marcus’ liv endnu. Så tanken om også at gå glip af julen med ham vil gøre ondt på mig,« siger Kia.

Det er flere forskellige fagpersoner, der skal vurdere, om Kia får lov til at holde jul med sin søn i år. Med lidt over en uge til jul har hun endnu ikke fået et endeligt svar, men håbet lever endnu.

