En ny kontrovers er brudt ud om Eurovision, efter udpluk af Israels sang 'October Rain' er kommet frem.

En titel, som flere opfatter som en direkte reference til Hamas' angreb den 7. oktober.

Det er et klart brud på konkurrencens regler at lave politiske sange, og det israelske bidrag kan derfor blive diskvalificeret, skriver den israelske netavis Ynet.

B.T. har i den forbindelse fået Eurovision-ekspert, Mila Kovalj, til at vurdere situationen. Hun har tidligere været jurymedlem i Dansk Melodi Grand Prix.

»Det er især titlen, som både jeg og mange andre har bidt mærke i, fordi den automatisk leder tankerne hen på angrebet den 7. oktober. Hvis der skulle være noget, der fælder dem, så er det den,« siger Mila Kovalj.

Det er dog ikke kun titlen, der vækker undren, men også de sidste linjer i sangen:

»There’s no air left to breathe / No place, no me from day to day / They were all good children each one of them.«

Mila Kovalj sammenligner situationen med Georgiens bud i 2009. Her blev en del af teksten også opfattet politisk.

»We don't wanna put in, we just wanna shoot in«, der kunne lyde meget som »We don't want Putin, we just wanna shoot him«, som reference til Ruslands invasion af landet.

Dengang blev de disket for politisk indhold.

Ligesom Georgien i 2009 har den israelske udbyder udtalt, at de hellere vil trække sig fra konkurrencen end at ændre teksten.

»Jeg tror godt, at der vil kunne ske noget i samme stil i tilfældet med Israel. Der har været snak om, at de sender en politisk sang, så de kan trække sig med æren i behold, og EBU kan diske dem uden at blive politiske,« siger Mila Kovalj.

Den israelske Eurovision-udbyder har indkaldt til hastemøde med arrangøren bag konkurrencen, EBU, for at drøfte den mulige diskvalificering.

Mila Kovalj peger også på, at det vil være en »kæmpestor« sikkerhedsopgave i Malmø i forhold til de andre år, hvis Israel kommer til at deltage.