Britiske New Order gæster for første gang i 32 år Aarhus. Denne gang på festivalen Northside

Det britiske indierock-band New Order optræder til sommer på Northside-festivalen i Aarhus, oplyser festivalen på sin hjemmeside.

Det er 32 år siden, at det populære band sidst gav koncert i Aarhus, og det glæder festivalen, at de har kunnet lokke briterne til at lægge vejen forbi.

- New Order har stået meget højt på ønskesedlen til NorthSide i lang tid, og vi er virkelig glade for, at de nu er på plakaten. Det er samtidig et meget ønsket band blandt vores gæster, og man kan faktisk sige, at de er et helt perfekt NorthSide-navn, skriver festivalen på sin hjemmeside.

New Order har blandt andet stået bag hits som "Blue Monday", "True Faith" og "World in Motion".

Bandet startede som Joy Division i 1976, men efter forsangeren, Ian Curtis, tog sit eget liv, blev Joy Division opløst, og New Order så dagens lys i 1980.

Bandet har siden haft adskillige hits og inspireret andre store kunstnere.

- Spørger du tidligere hovednavne (på Northside, red) som Radiohead, Arcade Fire eller The Stone Roses om deres inspirationskilder, så vil de nævne New Order, hvilket understreger, hvor vigtigt et band New Order har været gennem de sidste fire årtier, skriver festivalen på sin hjemmeside.

På plakaten til Aarhus-festivalen findes allerede:

Alice in Chains, Bon Iver, Cautious Clay, First Aid Kit, Foals, Georgia, Gnags, Jada, Jonah Blacksmith Filmkoncert, Kaytranada, Khalid, Kurt Vile & The Violators, L.O.C., Lydmor, Major Lazer, Migos, The Minds of 99, Peter Sommer & Tiggerne, The Streets, Suspekt, Tame Impala og Tove Lo.

New Order spiller fredag 7. juni 2019, og billetter kan købes nu.

/ritzau/