Når "The Bodyguard" bliver opsat som musical i Danmark i 2020, bliver det med Johannes Lassen i titelrollen.

Den solgte næsten 700.000 biografbilletter alene i Danmark, omsatte for 400 millioner dollar på verdensplan, og dens soundtrack er fortsat det bedst sælgende nogensinde.

90'er filmen "The Bodyguard" var på mange måder en kæmpe succes.

Siden er filmsuccesen blevet omsat til en verdensomspændende musicalsucces, og snart rammer den også Danmark, når en dansk version af musicalen får premiere i 2020.

Det oplyser Have Kommunikation i en pressemeddelelse.

Det bliver den danske seriestjerne Johannes Lassen, som indtager titelrollen som bodyguarden Frank Farmer.

Han kommer blandt andet til at kunne trække på sin erfaring fra rollen som PET-lederen Philip Nørgaard i tv-serien "Gidseltagningen", når han skal løfte arven efter Kevin Costner, som spillede bodyguard i filmen fra 1992.

Knap så meget erfaring har den unge Andrea Lykke Oehlenschlæger, der skal spille Whitney Houstons ikoniske hovedrolle som Rachel Marron.

Rachel Marrons stalker bliver spillet af David Owe, mens Lea Thiim Harder spiller rollen som Rachels søster, Nicki.

Musicalen, der får titlen "The Bodyguard - The Musical", vil foruden filmens hits også indeholde over 20 af Whitney Houstons største hits.

Musicalen blev første gang opført på Adelphi Theatre i London i 2012. Siden er den blevet sat op over store dele af verden i blandt andet USA, Kina, Australien, Tyskland og Østrig.

"The Bodyguard - The Musical" får dansk premiere den 17. september 2020 i Tivolis Koncertsal. Derefter kommer forestillingen til Esbjerg, Vejle, Viborg, Aalborg, Aarhus og Holstebro.

/ritzau/