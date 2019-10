Efter fem års fravær vender bandet Kashmir nu tilbage for at spille to koncerter.

Med hits som "Rocket Brothers", "Graceland" og "Mouthful Of Wasps" skrev Kashmir sig ind i dansk rockhistorie, inden bandet i 2014 meddelte, at det holdt en pause på ubestemt tid.

Men nu ser det ud til, at den musikalske tørkeperiode er ovre for en stund.

Efter fem års fravær vender bandet nemlig tilbage for at spille to koncerter i maj 2020.

Det oplyser de i en pressemeddelelse.

- Hvis Kashmir nogensinde skulle vende tilbage, skulle tiden være til det, og det er den nu.

- De seneste år har vi oplevet en rørende efterspørgsel fra vores fans, og det har skubbet til vores egen lyst i en sådan grad, at vi nu er klar til at gå på scenen som Kashmir igen, udtaler bandets forsanger, Kasper Eistrup.

Da bandet blev sat på pause, valgte tre af dets medlemmer at forsætte arbejdet med musikken hver for sig, mens forsanger Kasper Eistrup helligede sig en tilværelse som billedkunstner.

Han har blandt andet malet et officielt portræt af kronprins Frederik, som blev præsenteret i 2018.

Men nu er Eistrup klar til at skifte lærred og pensel ud med mikrofonen for en stund.

Om de to koncerter siger han:

- Vi kaster mere ind i kampen for det ultimative show, end vi nogensinde har gjort. Det pirrer mig, at vi aldrig har arbejdet med en produktion af dette omfang. Det bliver spændende at prøve kræfter med, og vi håber, at det bliver nogle fantastiske oplevelser, siger forsangeren.

De to koncerter bliver spillet den 28. og 29. maj 2020 i henholdsvis Jyske Bank Boxen i Herning og Royal Arena i København.

/ritzau/