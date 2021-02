Halvdelen af sangene til årets melodigrandprix synges på dansk. Det er ikke sket i adskillige år.

Når deltagerne i det danske melodigrandprix går på scenen i DR Byen den 6. marts, vil fire ud af årets otte artister synge på dansk.

Chief 1 og Thomas Buttenschøn stiller op med "Højt over skyerne", duoen Fyr & Flamme med "Øve os på hinanden", Nanna Olivia med "Hvileløse hjerter" og Emma Nicoline med "Står lige her".

Og det er ekstraordinært, at halvdelen af sangene synges på dansk.

Ser man tilbage på de seneste fem år, var tre ud af ti grandprixsange på dansk i 2020, mens der hvert år fra 2016 til 2019 kun var en ud af ti grandprixsange, der blev sunget på dansk.

Det har dog ikke været en bevidst ambition fra DR's side, at flere sange skal fremføres på dansk, fortæller ledende redaktør for Dansk Melodi Grand Prix Gustav Lützhøft.

- Vi stiller sangskriverne og komponisterne fri i forhold til valg af sprog. Det er klart, at vi synes, det er vigtigt, at det danske melodigrandprix har et tydeligt dansk islæt i sangskrivningstraditionen, i sproget og så videre. Men vi har ikke nogen krav til, at man synger på dansk, siger han.

Gustav Lützhøft understreger, at det er musikkens kvalitet, der er afgørende for deltagelsen i grandprixet.

Han tror, at det er tilfældigt, at der i år er flere artister, der har valgt at synge på dansk.

- Det med, hvilket sprog man synger på, bølger lidt frem og tilbage år efter år i Danmark. I nogle perioder vinder det danske sprog meget kraftigt frem - også i den musik, vi generelt lytter til i radioen.

- I andre perioder træder det danske sprog lidt i baggrunden frem for det engelske. Så jeg tror sådan set, at det bare er en vekslen frem og tilbage, siger han.

For Chief 1 og Thomas Buttenschøn, som stiller op med "Højt over skyerne", var der ikke nogen tvivl om, at de skulle synge på dansk.

- Vi har lavet sangen på dansk, fordi vi udtrykker os bedst på dansk. Vi er begge danske artister, så det ville være underligt at starte med at lave noget på engelsk, udtalte Chief 1 på et pressemøde onsdag, da årets artister blev offentliggjort.

De to musikere har dog planer om at oversætte deres sang til engelsk, hvis de vinder Dansk Melodi Grand Prix og skal repræsentere Danmark ved Eurovision i Rotterdam.

- Vi må bare indse, at når udlændinge hører noget på dansk, så har jeg fået at vide af mange, at det lyder lidt, som om man snakker baglæns, siger Chief 1 og fortsætter:

- Selvfølgelig kunne man godt fristes til at beholde sangen på dansk, men vi synes faktisk også, den lyder fed på engelsk, så jeg synes ikke, der er nogen grund til at spænde ben for sig selv.

I DR's regler for deltagelse i Dansk Melodi Grand Prix 2021 står der, at det er op til artisten selv, hvilket sprog der synges på ved det danske grandprix.

Når vinderen af det danske grandprix er fundet, vælger artisten i samarbejde med DR, om sangen skal synges på dansk eller engelsk til Eurovision.

Det handler om at optimere vinderchancerne, fortæller Gustav Lützhøft.

- Til Eurovision skal vi dyste med alle de andre lande, vi er oppe imod, og der vil vi gerne vinde. Det er derfor, vi er med. Derfor tager DR del i drøftelsen af, hvordan vi optimerer vores vinderchancer, siger han.

Gustav Lützhøft mener ikke, at man kan sige, om der er større chance for at vinde til Eurovision, hvis man synger på engelsk frem for dansk.

- Jeg tror, at det er fuldstændig umuligt at lave en opskrift på en vindersang. Det er klart, at vi har et øre til jorden, og vi forholder os fra år til år til, hvad vi tror, der skal til for at stille os bedst muligt i konkurrencen.

- Men i sidste ende er der mange faktorer, der skal gå op. Det handler også om at være tro mod den sang, som blev skrevet i sin tid, så der er alle mulige parametre, der går ind i den ligning, siger han.

De seneste år er langt de fleste vindersange til Eurovision blevet sunget på engelsk.

Så sent som i 2017 vandt Portugal dog Eurovision med den stille ballade "Amar pelos dois", som blev sunget på portugisisk.

/ritzau/