Det er gået helt galt mellem et af 'Love Island'-parrene.

På en live video på Instagram kunne ‘Love Island’-deltageren Ida Søjborg for et par dage siden afsløre, at der var knas i forholdet mellem hende og ‘Love Island’-kæresten Jonas.

I den forbindelse bliver hun spurgt til, om det knas, Ida indrømmer, der er i forholdet, skyldes, at Jonas kyssede med en anden af deltagerne fra ‘Love Island’ i weekenden.

»Det må I spørge Jonas om,« besvarer Ida kækt og forklarer efterfølgende til Realityportalen.dk:

»Jonas har i hvert fald brudt min tillid. Han respekterede mig ikke eller vores forhold.«

Ida ønsker dog ikke at fortælle, om det er sandt, at Jonas har kysset med en af de andre deltagere, men nu tager Jonas selv bladet fra munden:

»Jeg var ikke mig selv i lørdags, og efter syv uger uden at være rigtig fuld gik det helt galt i lørdags. Vodkaen talte, og jeg var ikke mig selv. Dertil fik Nathalie og jeg kysset, hvilket jeg også ringede og fortalte Ida med det samme. Det er hele sandheden,« fortæller en meget trist Jonas til Realityportalen.dk og fortsætter:

»Jeg har det ad helvede til, fordi jeg er ikke sådan en fyr, der flyver rundt hos pigerne. Så det gør sgu ondt indeni at såre Ida på den måde og bryde hendes tillid. Vi skulle have mødtes i dag, men hun gad ikke se på mig, så hun har “slået op” over besked, hvilket jeg ikke forstår en skid af. Jeg har gjort alt, og hun vil hverken snakke eller mødes. Hun virker fast besluttet, hvor jeg synes, at hun har alt for nemt ved at smide det væk.«

Realityportalen.dk arbejder på at få en kommentar fra Ida om bruddet, men det er endnu ikke lykkedes.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk

