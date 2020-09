Tv-værten og skuespillerinden Ibi Støving blev ramt af dobbeltsidet nyresvigt for fem år siden.

Hun lå indlagt på Rigshospitalet i København, og da hun svævede mellem liv og død, indgik hun et løfte med sig selv: Overlevede hun, ville hun opsøge noget, hun længe har savnet: skuespillet.

Derfor lød der et klokkeklart ja, da hun blev spurgt, om hun ville indtage rollen som Busters mor i den kommende nyversionering af Bjarne Reuters elskede roman, "Busters verden".

- For det første var jeg vildt beæret over overhovedet at blive tænkt på i denne her forbindelse. Det er en kæmpe, kæmpe film og bog, siger Ibi Støving på et pressemøde i anledning af optagelsernes begyndelse i Odense.

- Det var og er stadig en fantastisk fortælling, og lige så snart det har noget at gøre med fantasi og det at være anderledes, så støtter jeg op.

Ibi Støving er faktisk oprindeligt uddannet skuespiller fra en skuespillerskole i Hollywood, så rollen i "Buster" er på en måde at vende hjem.

Med undtagelse af småroller her og der har Ibi Støving hovedsageligt arbejdet i tv-branchen.

Hun fik sit helt store gennembrud tilbage i 2005 som vært på realityprogrammet "Paradise Hotel".

Senere kom hun til TV2, hvor hun blandt andet blev vært på formiddagsflagskibet "Go' Morgen Danmark" og på boligprogrammerne "Hvem bor hvor" og "Velkommen hjem".

De seneste år har hun lavet programmerne "Organer for livet" på DR, "Din sang" på Kanal 4 og "Date mig nøgen" på TV2 Zulu.

- Det er lidt af et spring nu, som er helt bevidst. Da jeg lå og var syg på Rigshospitalet, tænkte jeg: hvis jeg overlever det her, så vil jeg simpelthen prøve at søge ind i skuespillet igen, siger Ibi Støving og uddyber:

- Jeg er en eller anden grund er røget helt væk fra skuespillet, fordi jeg har været meget i arbejde i tv-branchen. Jeg har faktisk aldrig nogensinde været arbejdsløs. Så på den måde har det været et hamsterhjul - jeg godt har kunnet lide at være i dog - hvor jeg hele tiden har vidst, hvad det næste var.

- Jeg kan godt mærke, jeg har en alder nu, hvor det godt kan være lidt af en skønhedskonkurrence ovre i mediebranchen, og jeg kunne godt tænke mig at være i en branche, hvor det er okay at have en lille mave og rynker, siger den 45-årige tv-vært og skuespillerinde.

Ibi Støving understreger, at hun ikke har været ude for noget konkret, men at det er en generel betragtning.

- Jeg kunne bare godt tænke mig at komme ud af egen navle og bruge mig selv mere. I tv-branchen bruger man ikke sig selv så meget, som når man spiller, siger hun og uddyber:

- Jeg har oplevet ret mange vilde ting på kort tid, som gør, at jeg har en masse følelser og følelsesregister og en palette af redskaber, jeg kan sætte mere i spil, forklarer hun.

I den kommende Buster-film spiller hun Busters mor. Busters far spilles af Magnus Millang, mens det uprøvede tiårige talent Manfred Weber indtager titelrollen. Også Henning Jensen medvirker i den kommende film.

Filmen handler om den fantasifulde amatør-tryller Buster Oregon Mortensen, som ved enhver given lejlighed underholder folk omkring sig.

I sommerferien får han chancen for at vise byen, hvad han kan, i et talentshow. Men Buster har meget i hovedet, for samtidig er han blevet forelsket i den nytilflyttede pige Joanna, hans bedste ven, hr. Larsen, får det dårligere og dårligere, og også hans familie har brug for ham.

Den første film udkom i 1984 med Bille August i instruktørstolen og Peter Schrøder, Buster Larsen og Ole Thestrup på rollelisten.

Selv om det er 36 år siden, har det vakt opsigt og også noget kritik, at der nu skal laves en nyversionering af Bjarne Reuters elskede roman.

- Det er noget af et klenodie, vi har fat i. Men det er også en bog - skal vi lige huske på - og derfor må man godt lave den flere gange, mener Ibi Støving og fortsætter:

- Der kommer til at være næsten 40 år mellem de to film, og derfor er det okay at lave et nyt take på den. Børn, der ikke gider at se den gamle "Buster verden", skal stadigvæk have historien fortalt - i en nyere og mere opdateret udgave, som de kan identificere sig med.

Fortællingen om Buster Oregon Mortensen er nemlig universel på tværs af generationer, mener Ibi Støving:

- Budskabet er, at kærlighed overvinder alt først og fremmest, og at det at være anderledes og stikke lidt ud er en force. Det er ikke altid fedt at være et får, der følger med flokken, siger hun.

- Og så viser filmen også, at hvis man har en stærkt familieballast, kan man stadig have det rart, selv om man måske ikke har så mange penge.

Hun tilføjer, at man skal passe på med at sammenligne den oprindelige film med den kommende.

- Og der bliver jeg nødt til at være lidt hård, siger Ibi Støving og fortsætter:

- Der er jo ikke en eller anden internet-troll, der har fjernet "Busters verden". Man kan stadig gå ind og streame den alt det, man vil. De minder man har med den, vil jo altid være der, og dem er der ingen, der stjæler, bare fordi vi laver en ny version.

Foruden rollen i den kommende "Buster"-film kan Ibi Støving også ses i thrillerserien "Alfa", som sendes på TV2 Zulu.

Den nye version af "Busters verden", som slet og ret har titlen "Buster", får biografpremiere 17. juni 2021.

