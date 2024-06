Michael Mosley forsvandt under ferie på græsk ø, da han gik en tur. Omfattende eftersøgning er i gang.

Mens forsøget på at finde den britiske tv-vært og sundhedsekspert Michael Mosley fortsætter, siger hans hustru, Clare Bailey Mosley, at hun ikke opgiver håbet.

Den 67-årige tv-vært blev meldt savnet på den græske ø Symi, efter at han omkring klokken 13.30 onsdag lokal tid forlod sin hustru.

- Der er gået tre dage, siden Michael forlod stranden for at gå en tur. De længste og mest ubærlige dage for mig og mine børn, siger hun lørdag i en udtalelse til BBC.

- Eftersøgningen fortsætter, og vores familie er så utrolig taknemmelig over for Symis befolkning, de græske myndigheder og det britiske konsulat, som har arbejdet utrætteligt for at hjælpe med at finde Michael.

- Vi mister ikke håbet, siger hun.

Parrets fire børn er kommet til øen for at hjælp med eftersøgningen.

Både politi, brandfolk, kystvagten og frivillige har været med i indsatsen på øen, hvor der har været temperaturer oppe omkring 40 grader celsius i løbet af ugen.

Også helikoptere, droner og redningshunde deltager.

Mosley havde ikke sin telefon med på turen, hvilket har gjort det svært at finde ham.

Lørdag skiftede politiet fokus fra ét område til et andet klippefyldt område på øen, som har omkring 2500 indbyggere og er 16 kilometer lang.

- Eftersøgningen fortsætter, siger talskvinde Constantina Dimoglidou til nyhedsbureauet Reuters.

Borgmester i Symi Lefteris Papakalodoukas har sagt, at billeder og video fra blandt andet sikkerhedskameraer har hjulpet myndigheder med at udarbejde en mulig rute for Mosley.

En rute, som borgmesteren beskriver som "usædvanlig" - og som kan have ført tv-lægen ud i udfordrende terræn.

Michael Mosley, som er uddannet læge, men i årtier har arbejdet som journalist, er kendt for at have været vært på tv-programmet "Trust me, I'm a Doctor".

Han har været med til at udbrede 5:2-kuren, hvor man faster to dage om ugen, og har blandt andet skrevet bogen "Sund mad til kloge tarme".

Mosley har vundet flere priser for sine dokumentarer - heriblandt en Emmy-pris for "The Human Face", som handler om videnskaben bag menneskets opfattelse af skønhed.

