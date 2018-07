Der er sket en hel del, siden Frederik medvirkede i 'Paradise' i år 2016.

Han tonede frem på skærmen i ‘Paradise Hotel’ sæson 12 tilbage i 2016. Senere samme år medvirkede han også i TV3-programmet ‘Dagens mand’, men sidenhen har vi ikke hørt meget til Frederik Jørgensen.

LÆS OGSÅ: Philip May er UngRejs-chef: Det frygter jeg mest

Netop nu er han dog i Lloret de Mar sammen med Philip May, som han mødte under ‘Paradise’ sæson 12, hvor han fungerer som højre hånd for ‘Paradise’-kollegaen i forhold til de mange UngRejs-gæster.

LÆS OGSÅ: Nikita Klæstrup: Her er min kæreste

Det gav derfor Realityportalen.dk anledning til at høre lidt om, hvordan det er gået med Frederik siden reality-deltagelsen:

»Der er sket mange ting, siden jeg var med. Både job-mæssigt og kærligheds-mæssigt. Jeg ser en sød pige derhjemme, som jeg er blevet rigtig glad for. Vi har set hinanden i et halvt års tid og har det rigtig godt sammen. Vi har dog ikke sat en titel på endnu, så jeg vil ikke kalde hende min kæreste eller fortælle så meget om hende, men vi er meget glade for hinanden. Vi har mødt hinanden i Odense, hvor jeg bor, og hun bor så i Vejle, så det er lidt et langdistance-forhold, men det går godt,« fortæller Frederik og fortsætter:

LÆS OGSÅ: Linse om ny sæson ‘Familien fra Bryggen’: Det bliver ikke kedeligt

»Lige da jeg kom hjem fra Mexico, arbejdede jeg som account manager hos TDC, og derefter arbejdede jeg som juicer på Joe & The Juice, hvor jeg arbejdede mig op som bar-manager. Jeg ville dog ikke lave det for altid, så for et halvt år siden, startede jeg som personlig handicaphjælper, hvor jeg passer en dreng på 18 år, der har muskelsvind. Det er et helt fantastisk arbejde, men derudover er årsagen til, at jeg arbejder der også, at jeg gerne vil ind i politiet. Da jeg søgte ind første gang, fik jeg at vide, at jeg skulle have noget menneskelig erfaring. Så det har jeg gjort nu i et halvt års tid, og så håber jeg på, at jeg kan komme ind i politiet til august. De har åbnet en afdeling i Fredericia, så det er min store drøm at komme ind. Der føler jeg virkelig, jeg kan få et job, hvor jeg gør en forskel og kan hjælp andre – lidt ligesom nu, hvor jeg er handicaphjælper og føler, jeg hjælper et andet menneske. Det er meget livsbekræftende.«

LÆS OGSÅ: Natascha Linea om Sidney Lee: Vi er ikke kærester, vi boller bare

LÆS OGSÅ: Sådan fandt Nadja ud af sandheden om Tine og Lenny

Slut med reality

Grunden til, at Frederik ikke har medvirket i reality de seneste år, skyldes bestemt ikke, at han ikke synes, det er sjovt at lave tv. Derimod skyldes det, at han er nervøs for, om det muligvis kan have en betydning for hans fremtidsdrømme som politibetjent.

LÆS OGSÅ: Amalie overvejer at droppe ‘Forsidefruer’: Jeg føler mig trådt på

»‘Paradise’ var noget, der gjorde, at jeg kom meget længere i livet faktisk.. Man får en oplevelse for livet, og man møder mange nye mennesker. Det åbner en masse døre, så man skal bestemt ikke undervurdere reality-verdenen. Det er jo også grunden til, at jeg sidder her i dag, fordi jeg jo mødte Philip i Mexico. Jeg synes, det var super fedt at lave tv, og jeg kunne også sagtens tænke mig at lave mere – særligt ‘Robinson’ kunne være vildt fedt. Samtidig har jeg det dog også sådan, at jeg hellere vil være safe, than sorry. Det er vigtigt for mig at tænke over, hvor jeg ser mig selv i fremtiden, og der kan jeg godt være nervøs for, at det kan spænde ben for mig, hvis jeg er med i for meget reality,« forklarer Frederik og fortsætter:

LÆS OGSÅ: Mikkel Kessler og Lea Hvidt: Derfor blev vi gift i Italien

»Det er jo altid svært at vide, om de måske ikke vil have mig ind i politiet, hvis jeg nu har lavet meget reality, og det vil bare være så sindssygt ærgerligt. Så det er virkelig noget, jeg har tænkt meget over. Der er dog heller ingen tvivl om, at jeg bestemt ville overveje det, hvis nogen spurgte mig, om jeg ville deltage i noget, fordi det er så fedt. Jeg vil også anbefale til alle at være med. Jeg tror dog, at det er vigtigt hele tiden at have et fremtidsperspektiv og tænke: “Hvor ser jeg mig selv om fem eller ti år”. Derfor kommer der nok heller ikke mere reality fra min side. Grunden til, at jeg meldte mig til ‘Paradise’ i sin tid, var da også for at få en fed oplevelse og ikke for at komme meget i medierne eller for at kunne leve af at være i tv. Det var udelukkende for den sjove oplevelse, og den fik jeg.«

Se billeder af Frederik og Philip i Lloret de Mar øverst i galleriet.

WTF: ‘Paradise’-hunk kysser med 71-årig

LÆS OGSÅ: Princess Natascha åbner op: Havde seksuel debut på min 13 års fødselsdag‘

ÅH NEJ! ‘Paradise’-Lenny dropper Philip

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.