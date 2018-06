København. Årtusindskiftet var blot tre måneder gammelt, da lyden af fløjtepift og technotoner tonsede ud af radioerne og på klubberne nationalt og globalt.

Bag det bombastiske nummer stod Dj Aligator.

Han er blevet spurgt flere gange, om han ville optræde til Vi elsker 90'erne, men først i år er han på plakaten.

- Dengang da det kun var en 90'er-festival, var jeg bange for, at det ville være et skridt frem og to tilbage for mig. Men da Vi elsker 90'erne ændrede det til også at være det bedste fra 00'erne, følte jeg, at tiden var rigtig.

- Jeg er meget selvkritisk og tænker meget over tingene, inden jeg gør noget, men efter mange overvejelser tænkte jeg, at det kunne hjælpe mig på vej og vise danskerne, at jeg stadig er her. Mange tror, at jeg er stoppet med at lave musik, men jeg har faktisk altid levet af det, siger dj'en, der bærer det borgerlige navn Aliasghar Movasat.

Selv om han altid har lavet musik, valgte den i dag 43-årige musiker i 2010 at holde en længere pause.

Han var træt af at spille "The Whistle Song" og "Lollipop", og det kulminerede for ham, da han kunne ikke forene sine egne musiske drømme med pladeselskabernes og sine fans forventninger.

Lysten til at lave musik var væk.

- Mange sagde til mig, at jeg skulle ved med at lave det gamle Dj Aligator-musik, men på et tidspunkt blev jeg træt af kun at blive forbundet med fløjtesangen og slikkepindssangen - jeg syntes, at jeg kunne meget mere end det.

- Jeg svarede folk, at den musik, jeg lavede, passede til 00'erne. Jeg var kommet videre, så det syntes jeg også, at alle andre skulle - man går jo heller ikke rundt i Buffalos mere. Jeg endte faktisk med at nægte at spille de gamle sange, men folk blev simpelthen så skuffede, fortæller Aliasghar Movasat.

Til sidst kom han frem til, at han godt kunne forene Dj Aligators musikalske fortid med Dj Aligators musikalske nutid ved at lave et set bestående af kun nye numre i den første halvdel af showet og de gamle klubbaskere i sidste del af settet.

For når alt kommer til alt, så har "The Whistle Song" og "Lollipop" gjort Aliasghar Movasat til den dj, han er i dag, fastslår musikeren.

- Jeg indså, at man skal respektere, at folk kommer for at høre de gamle ting. Jeg er selv kæmpe Depeche Mode-fan. Jeg har været til alle deres koncerter i Danmark. Til en koncert sad jeg engang kun og ventede på "Just Can't Get Enough". De spillede den ikke. Jeg blev så skuffet, men dér vidste jeg præcis, hvordan de gamle Dj Aligator-fans havde det.

- Så begyndte jeg at spille "The Whistle Song" igen, men i et nyt remix. Efter noget tid endte jeg med at spille den originale udgave, for det er den, folk vil have. Jeg kunne se glæden i folks øjne over det - man kan ikke, og man skal ikke fucke med nostalgi, fastslår Aliasghar Movasat.

Under de første shows ved Vi elsker 90'erne har han nydt nostalgien. Både med de andre optrædende, folkene backstage og alle dem foran dj-pulten.

- Vi smider stadig fløjter ud til publikum under koncerterne - det har vi altid gjort. Jeg kan huske, at dengang jeg turnerede med Infernal, Hampenberg og Barcode Brothers, ville ingen af dem på scenen efter mig. For når vi kastede fløjter ud til publikum til min koncert, fløjtede de også til de andres koncerter, og det var der mange, der blev trætte af.

- På grund af fløjterne har folk altid sagt, at de ikke vil på scenen efter mig. "Ali skal være den sidste, der går på", siger de, og det er jeg også til Vi elsker 90'erne, griner Aliasghar Movasat.

Vi elsker 90'erne startede i Rødovre 26. maj, var i Aarhus 2. juni og kommer forbi Næstved 9. juni, Holstebro og Aalborg 18. august og slutter af i Odense 25. august.

På plakaten er også Infernal, Jon Nørgaard, Blå Øjne og Me & My.

/ritzau/