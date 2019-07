"Det er mig der snakker" blev en kæmpe succes, da den havde premiere i 1989. Nu skal filmen laves på ny.

Den storsnakkende baby Mikey tog verden med storm, da han i 1989 dukkede op på skærmen i selskab med Kirstie Alley i rollen som enlig mor og John Travolta i rollen som taxachaufføren James.

Filmen "Det er mig der snakker" kostede dengang sølle 7,5 millioner dollar at lave, men endte med at indkassere næsten 300 millioner dollar på verdensplan.

Nu har Sony Pictures ifølge mediet Deadline besluttet at lave en såkaldt reboot af den populære film.

Filmen handler om karrierekvinden Mollie Jensen, som er på vej til hospitalet for at føde et barn, hun skal have med en gift mand, da hun møder taxachaufføren James, der hurtigt bliver en del af hende og babyens liv.

Genindspilningen af filmen skal instruktøren Jeremy Garelick og produceren Adam Fields stå for, og de er i øjeblikket ved at udvikle manuskriptet, skriver Deadline.

I den originale version lagde Bruce Willis stemme til Mikey, men hvem der vil være på rollelisten i genindspilningen, er endnu ikke afgjort.

"Det er mig der snakker" blev så stor en succes, at den efterfølgende fik to fortsættelser - "Det er os der snakker" og "Det er os der snakker nu", og filmen inspirerede også til tv-serien "Baby Talk".

/ritzau/