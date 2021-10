En cafébord, som forfatteren JK Rowling brugte til at skrive en del af de første bøger om Harry Potter, er blevet reddet, efter at en stor brand ødelagde bygningen i skotske Edinburgh.

Branden, der brød ud på broen George IV i august, ødelagde både lejligheder og forretninger. Det gik også ud over The Elephant House café.

Ejeren, David Taylor, er 'meget lettet' over at finde bordet, som Rowling sad og skrev sine kapitler ved, i nogenlunde stand i den ødelagte café.

Ifølge ham havde det fået vand- og røgskade, men det er ikke værre, end at det kan sættes i stand igen. Det skriver BBC.

Sådan så The Elephant House ud før branden. Foto: NEIL HANNA

Cafeen var et af to steder, som Rowling benyttede, mens hun skrev historierne om drengetroldmanden i midten af 1990erne.

I 1996 og '97 skrev hun i The Elephant House, efter at hendes første bog om Harry Potter var udgivet. Hun kunne tit ses sidde ved det antikke bord.

Harry Potter-bøgernes utrolige succes fik cafeen til at blive et populært stop for seriens fans. Men til BBC fortæller ejeren David Taylor, at der går et år, før den er klar til at åbne igen.

Branden, der rasede i Edinburgh i august, brød formentlig ud i Patisserie Valerie ved siden af. Den har en kælder, der også løber under The Elephant House.

Her i café Elephant House skrev forfatteren Joanne K. Rowling på de første Harry Potter-bøger. Foto: Judith Betak

Det forreste rum blev raseret af branden, mens baglokalet – hvor Rowlings bord stod – blev skadet af røgen og vandet fra slukningen.

»Det skal sendes til restaurering i denne uge, og jeg er bare så lettet over, at denne lille bid af historien kunne reddes,« siger David Taylor.

JK Rowling har ikke skrevet ved bordet i The Elephant House siden 1997.

»I en drømmeverden ville jeg stadig gå derind, men det er ikke menneskeligt muligt for mig at gå derind og skrive mere,« siger Rowling.

»Jeg blev nødt til at holde op med at skrive i cafeerne. Jeg holdt virkelig meget af det, men jeg kunne ikke gøre det mere.«