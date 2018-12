Jake Gyllenhaal har sikret sig rettighederne til den anmelderroste danske film "Den Skyldige".

Den anmelderroste danske thriller "Den Skyldige" kommer formentlig snart i en amerikansk version.

Hollywoodstjernen Jake Gyllenhaal har nemlig sammen med produktionsselskabet Bold Film sikret sig rettighederne til at genindspille det nervepirrende danske gidseldrama, og Gyllenhaal skal selv indtage hovedrollen.

Det skriver Variety.

"Den Skyldige" er den svenskfødte Gustav Möllers debut som spillefilmsinstruktør og filmen har solgt mere end 140.000 billetter i Danmark og høstet store roser fra anmelderne i både Danmark og udlandet.

Filmen er blandt andet udvalgt til at være Danmarks kandidat til en oscarnominering, og derudover vandt den i år publikumsprisen på den amerikanske filmfestival Sundance.

Og det var her, at filmen først fangede Jake Gyllenhaals og producer Riva Markers interesse.

- Vi så "Den Skyldige" på Sundance og var fuldstændig blæst bagover, siger de i en fælles udtalelse til Variety.

- Vi er beærede over at være i stand til at tilpasse filmen til et amerikansk publikum.

"Den Skyldige" foregår udelukkende på en alarmcentral, hvor man over en enkelt nat følger en politimands jagt på en kvindes kidnapper.

I den danske film spiller Jakob Cedergren den altoverskyggende hovedrolle.

