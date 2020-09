Skuespilleren Jude Law og hans hustru, psykologen Philipa Coan, har fået deres første fælles barn.

Skuespilleren Jude Law har hænderne fulde.

Den 47-årige britiske filmstjerne er nemlig blevet far for sjette gang.

Den lille ny er dog det første fælles barn, som han har fået med sin nuværende hustru, psykologen Philipa Coan.

Jude Law afslørede nyheden om familieforøgelsen på live-tv i et interview med talkshowværten Jimmy Fallon.

Adspurgt, hvad han havde fået tiden til at gå med under coronakarantænen, lød svaret:

- Havearbejde. Og, nå ja, så har jeg fået en baby, svarede skuespilleren ifølge mediet E! News.

Den nybagte, celebre far kunne tilføje, at det var helt vidunderligt, men at det også var lidt spektakulært midt under den verdensomspændende pandemi.

Med fødslen af endnu en arving har Jude Law dermed børn i alderen 0 til 23 år.

Fra sit første ægteskab med skuespillerinden og designeren Sadie Frost har han datteren Iris på 19 år og sønnerne Rafferty og Rudy på henholdsvis 23 og 18 år.

Fra forholdet med modellen Samantha Burke har han datteren Sophia på ti år, og fra et forhold med musikeren Catherine Harding har han datteren Ada på fem år.

Jude Law blev gift med sin 13 år yngre hustru i maj måned sidste år og har tidligere beskrevet hende som sit livs kærlighed.

- Jeg er heldig at være sammen med en, hvor jeg har det mere sjovt, end jeg nogensinde har haft før i mit liv. Vi har et utroligt stabilt, sundt og vidunderligt familieliv, har han tidligere sagt til avisen The Telegraph.

For den 47-årige Sherlock Holmes-stjerne er børn bare lykken, og han har tidligere gjort det klart, at han var klar til at udvide familien endnu en gang.

- Jeg elsker det, så hvorfor ikke? Jeg er meget heldig at være i et forhold med en, jeg er vanvittigt forelsket i. Tanken om at få flere børn er bare fantastisk, har han sagt ifølge mediet Daily Mail.

/ritzau/