Den 62-årige Hollywood-stjerne Alec Baldwin og hans 37-årige hustru, Hilaria Thomas Baldwin, er blevet forældre igen - blot seks måneder efter de har fået en baby.

Det annoncerer parret på Instagram.

Kort efter er det ifølge mediet E! News blevet bekræftet, at parret har benyttet sig af en rugemor, og at det derfor ikke er Hilaria Thomas Baldwin, der er gået gennem graviditeten.

Det ville heller ikke fysisk have kunnet lade sig gøre, da det ikke er mere end seks måneder siden, at hun selv fødte parrets femte barn, Eduardo.

Hilaria Thomas Baldwin har allerede postet flere billeder på sin Instagram-profil af den nyfødte pige, der har fået navnet Lucia.

Hun skriver blandt andet:

- Vi er så forelskede i vores datter, Lucia. Ligesom dine brødre og søstre er du en drøm, der går i opfyldelse.

Selv om der nu er to småbørn i familien Baldwin, så har det været en kamp at komme dertil.

I 2019 aborterede Hilaria Thomas Baldwin i fjerde måned, efter at parret havde offentliggjort, at de ventede deres femte barn.

Det delte hun også med sine over 900.000 følgere på sin platform på Instagram.

- Vi er meget kede af at dele, at vi i dag har fundet ud af, at vores baby er gået bort i fjerde måned.

- Vi vil også gerne have, at I ved, at vi ikke er o.k. lige nu. Men det bliver vi, skrev hun tilbage i november 2019.

Fødslen af lille Lucia bringer parret op på seks fælles børn i alt.

Alec Baldwin og Hilaria Thomas Baldwin er i forvejen forældre til Carmen på syv år, Rafael på fem år, Leonardo på fire år, Romeo på to år og Eduardo på seks måneder.

Dertil har Alec Baldwin også den 25-årige datter Ireland Baldwin med sin ekskone, den oscarvindende skuespiller Kim Basinger.

Alec Baldwin er især kendt fra den satiriske serie "30 Rock" og sin rolle som Adam Maitland i Tim Burtons film "Beetlejuice".

/ritzau/