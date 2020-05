Skuespilleren Anthony James er død, han blev 77 år gammel, skriver dagbladet.no.

Han var især stor i 70'erne og 80'erne, hvor han blev kendt for de Oscarvindende film 'In the heat of the night' og 'Unforgiven'.

Han spillede overvejede roller som 'den onde', og den type roller forfulgte ham det meste af hans karriere.

På de sociale medier strømmer hyldestbeskeder til skuespilleren ind fra fans i hele verden.

RIP Anthony James--his first film was IN THE HEAT OF THE NIGHT and his last was UNFORGIVEN, both Best Picture winners. Also in SAM WHISKEY, VANISHING POINT, HIGH PLAINS DRIFTER, BURNT OFFERINGS, RETURN FROM WITCH MOUNTAIN, BLUE THUNDER, THE NAKED GUN 2 1/2 https://t.co/myTuHa3htT — Peter Avellino (@PeterAPeel) May 28, 2020

Anthony James startede som skuespiller som 18-årig, da han flyttede til Los Angeles.

Han fik hurtigt filmroller og blev anerkendt i branchen.

I slutningen af karrieren ebbede filmrollerne dog ud, og han gik på pension i 1992, hvorefter han blev en ivrig maler og udgav flere digtsamlinger.

Anthony James døde efter at have været syg af kræft gennem en længere periode.

