Optagelserne til den anden sæson af den prisvindende serie "Perfekte steder" er netop startet.

København. Historien om den spirende forelskelse mellem Tobias - spillet af Gustav Giese - og Rose - spillet af Sara Hjort Ditlevsen, var afsættet i "Perfekte steder", og nu er optagelserne til TV2 Zulu-seriens anden sæson netop startet.

Det afslørede de to hovedrolleindehavere på den røde løber til Zulu Awards i Royal Arena i København onsdag aften.

- Det var et dejligt gensyn. Vi har fået skabt en lille gruppe af mennesker, som godt kan lide at være sammen, og vi har nogle erfaringer i bagagen fra sæson et, så vi er rimelig klar til sæson to, lød det fra 24-årige Gustav Giese.

Sara Hjort Ditlevsen, som spiller seriens kvindelige hovedrolle, kunne røbe, at anden sæson centrerer om relationen mellem Tobias og Rose, og de gnidninger der kan opstå i et forhold.

- Jeg tror, seerne kan forvente sig lidt flere historier og lidt flere spor, den kører ud af.

- Og så kan man forvente, at fokus ligger mere på parforholdet og de komplikationer, der ligger i det, afslørede den 29-årige skuespillerinde om serien, som komikeren Mikael Wulff står bag.

Senere onsdag aften til årets Zulu Awards kunne holdet bag "Perfekte steder" hente statuetten for årets danske tv-serie. En kategori, som også "Herrens veje", "Norskov", "Ditte & Louise II" og "Gidseltagningen" var nomineret i.

"Perfekte steder II" får premiere senere på året.

/ritzau/