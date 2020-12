Nedtællingen til datter nummer to er begyndt for den højgravide X Factor-værtinde Sofie Linde.

Det er ved at være lige oppe over for Sofie Linde, som venter endnu en datter med sin celebre gemal, DR-værten Joakim Ingversen.

Nu går hun på barsel efter det, hun kalder for "et vanvittigt år".

- Der er sket helt vildt meget, men også mange positive ting. Sådan noget som samfundssind, Black Lives Matter og MeToo. Man har lært at sætte sig ned og lige tænke sig om, siger hun.

Sofie Linde bragte krænkelser tilbage på dagsordenen, da hun gik på scenen til Zulu Comedy Galla i august og holdt en skelsættende og senere prisbelønnet tale. Her understregede hun, at sexismen stadig gennemsyrer flere steder i samfundet.

- Jeg synes faktisk rent menneskeligt, at 2020 har været et sindssygt fedt og lærerigt år, samtidig med at det har buldret derudad med sørgelige omstændigheder. Og så kan vi ikke komme udenom, at 2020 har fået et stort, fedt fingeraftryk af corona, siger hun og fortsætter:

- Nu sidder vi her igen efter endnu en nedlukning og endnu et pressemøde om, at vi nærmest igen er i undtagelsestilstand. Jeg er skidenervøs, for jeg er højgravid og er bange for, om jeg kommer til at skulle føde alene.

Da hun for godt tre år siden ventede sin første datter, Trine, trådte hendes mand, Joakim Ingversen, ind som barselsvikar for sin celebre kone i underholdningsprogrammet "X Factor".

Efter blot to programmer på barsel vendte hun tilbage.

Sådan bliver det ikke denne gang.

- Da jeg ventede min første datter, var jeg så træt af at være gravid. Jeg trængte til at gøre noget for mig selv. Jeg elskede - og elsker stadig - at lave "X Factor" og glædede mig sådan til live-delen. Heldigvis kunne det lade sig gøre at komme tilbage, lige efter at jeg havde født, og jeg havde også lyst til, at det skulle kunne lade sig gøre.

- Denne gang bliver jeg mor til nummer to. Jeg kommer til at have to børn, og det synes jeg, er noget andet. Jeg tror også, det bliver rigtigt godt, at jeg ikke skal stå der med lækkende ammepatter og være helt stresset og mor-agtig, siger Sofie Linde og uddyber:

- Alt bygger på en mavefornemmelse, og min mavefornemmelse siger mig, at 2020 var lidt af en motherfucker. Så måske er det meget godt lige at tage den lidt med ro og kigge lidt på de børn der og prøve en barsel, som alle siger er så fed. Jeg synes også, det er fint, at seerne får noget nyt at se på.

Auditionrunderne, five chair challenge og bootcampen er allerede optaget, så når "X Factor" blænder op for sæsonpremieren den 1. januar, står Sofie Linde i front de følgende otte programmer.

Den 26. februar overtager Melvin Kakooza så stafetten, når liveshowene løber af stablen.

Han har dog også været med Sofie Linde på bootcampen og har altså mødt finalisterne. Så den populære, prisvindende værtinde overlader altså trygt jobbet til sin barselsvikar.

- Jeg synes, det er dejligt, der kommer en ind, der ligesom mig elsker programmet og formatet. Bare entusiasmen og glæden er der, for det er et rigtigt hårdt program at lave, men sindssygt sjovt, og de stolper, der bærer "X Factor", er glæden ved programmet.

- Så jeg er bare så glad for, at det er Melvin. Han kommer til at bidrage med så meget, jeg ikke kan. Melvin er ligefrem musikalsk. Det kan man ikke påstå, jeg er. Jeg tror, det bliver sindssygt dejligt for alle, at posen bliver rystet lidt.

"X Facor" har premiere den 1. januar klokken 20.00 på TV2.

/ritzau/