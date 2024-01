Amerikanske Kevin Howells betalte søndag den ultimative pris for at redde sin 4-årige søn.

Fredag morgen gik den 51-årige en tur med sin lille dreng ved deres hjemby Carmel i delstaten Maine, da de faldt igennem isen ved søen Etna Pond. Det skriver NBC News.

Det lykkedes Howell at redde den lille dreng op af vandet og bad ham om at løbe den korte tur hjem og hente sin mor.

Det gjorde den lille dreng, og Howell hustru løb herefter til søen med et reb. Allerede her var der intet spor Kevin Howell, men alligevel bandt hun sig fast til et træ ved vandkanten og bevægede sig ud på isen, men også hun faldt igennem.

Kort efter blev hun hevet i land af en lokal betjent, der også var blevet kaldt til stedet. Heller ikke han kunne dog lokalisere Kevin Howell.

To specialdykkere ankom fredag eftermiddag til søen, og det lykkedes dem kort efter at bjærge Howells lig.

Ulykken har efterladt Carmel i sorg, for her var Howell et kendt ansigt. Han arbejdede nemlig som »Town Manager«, der bedst kan oversættes til kommunaldirektør, i byen.