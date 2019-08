Det gik ikke helt som planlagt, da popsangeren Hjalmer skulle møde sit idol Medina for første gang.

Da den fremadstormende danske popsanger Hjalmer, som har hittet med sange som "Dig og mig" og "Hvis du går", i 2016 satte sin underskrift på sin første pladekontrakt, blev han spurgt, hvilken dansk musiker han allerhelst ville lave et nummer med, hvis alle muligheder lå åbne.

Og det var på ingen måde svært for ham at svare på. Det skulle være Medina.

- Medina har altid stået for mig som en stærk kvinde, der har lavet så mange sindssyge hits.

- Jeg ser meget op til hende, og hun har været en del af mine teenageår, og så havde jeg en idé om, at vi ville være et godt match, fortæller den 23-årige popsanger.

Da snakken begyndte at gå på pladeselskabet om, at Hjalmer drømte om et samarbejde med Medina, blev der rettet kontakt, og den danske popdronning sagde ja.

Hun og Hjalmer aftalte at gå i studiet sammen, uden at have mødt hinanden før, og da dagen kom, og de skulle mødes for at skrive sange, mærkede Hjalmer, at det sitrede i kroppen. Han var nervøs.

- Jeg tænkte, at det kunne gå to veje. Det kunne blive rigtig fedt, og det kunne blive rigtig akavet, siger han.

For at dulme nerverne havde han købt sig en stor caffe latte på vej i studiet.

- Da jeg kommer ind og skal hilse på Medina for første gang, stikker jeg hånden frem, og så kommer jeg selvfølgelig til at vælte min kaffe ud over hendes taske og hendes tøj.

- Jeg sagde bare: "undskyld, undskyld, undskyld!" og tænkte, at nu bliver det en virkelig dårlig dag, og alt er ødelagt. Men hun tog det heldigvis meget cool. Hun fik bare en serviet, og så kørte det, fortæller Hjalmer og griner.

I løbet af en enkelt dag i studiet fik de to popmusikere skrevet to sange - heriblandt "Folk som os" som efterfølgende er blevet et stort radiohit.

Og Hjalmer sugede inspiration til sig.

- Når man kommer ind i et rum med så stor en kapacitet som Medina, så strammer man ballerne ultrameget. Det var meget inspirerende at se, hvordan hun arbejder.

- Medina skriver sange ret hurtigt, hvor jeg har en tendens til at overtænke teksterne og virkelig nørkle. For hende vælter det ud, og så bruger hun det, som det er. Det har jeg lært meget af, siger han.

I det hele taget er Hjalmer benovet over, at han i så ung en alder har fået mulighed for at arbejde sammen med så succesfuld en popsangerinde som Medina.

- For fem år siden havde jeg aldrig forestillet mig, at det ville være muligt, men det har været sindssygt inspirerende, siger han.

/ritzau/