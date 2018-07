Benal har taget Danmark med storm. Fredag står de på Roskilde Festivals næststørste scene.

Roskilde. To gange tidligere har Benal spillet på Roskilde Festival, men for den fremadstormende hitduo er fredagens koncert på Arena noget helt særligt.

De to foregående Roskilde-koncerter har nemlig fundet sted i opvarmningsdagene, men nu skal Benjamin Hav og Magnus Albert Wanscher optræde på Arena-scenen under den egentlige festival.

- Det betyder meget. Det er den næststørste scene, så det er et markant skulderklap, og på en ærlig note er jeg meget glad, siger Benjamin Hav.

Duoen kan indtage scenen med numre som "Uh, babe" og "Fri", der har opnået stor popularitet. Selv om danskerne har taget Benal til sig, så er det dog ikke uden nerver, duoen går på.

- Men man er nødt til at slippe frygten og prøve at nyde det, mens det sker. For hvorfor gør vi det her? Der er selvfølgelig penge i det, men det er ikke derfor. Det er for at få de her oplevelser, siger Benjamin Hav.

Han kan tydeligt mærke, hvor stor en forandring, der er sket med duoen, siden den første gang optrådte på Roskilde i 2013.

- Jeg kan også huske, at vi var et helt andet sted mentalt, vi var meget mere nervøse, end vi er nu. Nu er vi ligesom i et nyt rum, hvor vi kan slappe af og flirte med folk og bare være glade, siger musikeren, der glæder sig til at mærke publikum.

- Vi vil gerne være endnu bedre, og vi er virkelig inde i en læringsperiode. Sådan en dag her på Roskilde, der kan man virkelig gribe nogle stemninger og energier, som man kan bruge fremadrettet, siger han.

/ritzau/