Alle 12 par var på gulvet i premieren i "Vild med dans", men først næste uge skal et par stemmes ud.

I løbet af de næste knap tre måneder skal 12 par dyste om at nå hele vejen til finalen i "Vild med dans". Fredag aften var der premiere på tv-showet, og konkurrencen blev dermed skudt i gang.

Blandt årets deltagere er den tidligere bokser Mikkel Kessler, den tidligere bordtennisspiller Michael Maze, skuespillerinden Neel Rønholt, modellen Oscar Bjerrehuus og tv-værten og skuespilleren Christopher Læssø.

I dommerpanelet sidder i år Jens Werner, Nikolaj Hübbe, Anne Laxholm og Marianne Eihilt. Sidstnævnte har overtaget pladsen fra Britt Bendixen i denne sæson, da hun er ved at komme sig efter en hjerteoperation.

De sidste fire uger har de 12 nydansere og deres partnere brugt timer i træningslokalerne på at blive klar til aftenen, hvor alle par dog var fredede.

Først i det andet show skal et par stemmes ud, men de point og sms-stemmer, der blev afgivet i premieren, bliver overført til næste fredag, så det var ikke helt uden nerver, danserne gik på gulvet.

Seernes stemmer blev ikke afsløret, men dommernes vurdering betød, at skuespilleren Jakob Fauerby og partneren Silas Holst med 18 point lagde sig i spidsen i debutprogrammet.

De to skrev historie, da de gik på gulvet sammen.

Det er nemlig første gang i den danske udgave af programmet, at to mænd danner par, og det har været genstand for røre blandt programmets seere, der på de sociale medier har debatteret både for og imod konstellationen.

Men da parret havde været på gulvet, var dommerne blæst bagover.

- Jeg håbede, det ville blive gjort på en elegant måde, og det gjorde det, sagde dommer Anne Laxholm.

Også skuespillerinderne Neel Rønholt og Marie Bach Hansen samt sangerinden Coco O. og dessertkokken Christel Pixi scorede flotte point hos dommerne.

Til gengæld var der knap så meget ros til kokken Umut Sakarya og hans partner, Jenna Bagge. Det blev kun til fire point fra dommerkvartetten, der savnede, at kokken dansede flere deciderede trin, og bad ham trække maven ind.

Næste uge går deltagerne igen på dansegulvet fredag klokken 20.00. "Vild med dans" vises på TV2.

/ritzau/