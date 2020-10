- Det er lige så vigtigt, at mænd får målt deres PSA-tal, som at vi piger får mammografi, siger hun.

Ingen af de resterende ti par røg ud af fredagens særudgave af "Vild med dans".

Konkurrencen var sat standby for en stund til fordel for indsamlingen til Kræftens Bekæmpelses Knæk Cancer-kampagne, som finder sted hvert år i uge 43.

Det var en følelsesladet aften, som har fyldt meget i træningslokalerne op til fredagens udsendelse, fortæller dansktopsangerinden Hilda Heick og hendes professionelle partner, Michael Olesen.

- Jeg har været så velsignet, at jeg ikke har haft kræft så tæt inde på livet i familiens omkreds. Det føler jeg mig selvfølgelig taknemmelig over. Men jeg har haft veninde, som kæmpede i 12 år, men som alligevel måtte sige farvel til livet alt for tidligt, siger Hilda Heick.

- Mænd kan også få sygdommen, og jeg har advaret Michael, fordi mange mænd ikke ved, at de skal få målt deres PSA-tal. Det skal de simpelthen! Vi har mistet vores rigtig kære ven Harald Nielsen (fodboldikonet Guld-Harald, red.) til det. Det blev opdaget så sent, at det havde nået at sprede sig.

- Det er lige så vigtigt, at mænd får målt deres PSA-tal, som at vi piger får mammografi af vores bryster. Jeg siger det til alle mænd, jeg møder, understreger Hilda Heick.

Er mængden af PSA - et naturligt forekommende protein, der kun dannes i prostata - forhøjet, kan det være tegn på prostatakræft. En sygdom, som hvert år rammer over 4500 mænd herhjemme.

Michael Olesen fortæller, at han ikke vidste, hvad PSA var, inden at Hilda Heick fortalte ham om det.

- Det har jeg da sandelig tænkt mig at få gjort som noget af det første, fordi det giver så sindssygt god mening at holde øje med det, siger den professionelle danser.

- At Hilda tænker på mig på den måde og ønsker, at jeg passer godt på mig selv og forhåbentligt kan være her mange år endnu, er rørende. Når man danser sammen i så lang tid, kommer man tæt på hinanden, siger han.

Hilda Heick har også opfordret Michael Olesen til at dele budskabet med alle sine jævnaldrende venner og andre mænd i hans omgangskreds.

- Det er så nemt, som Hilda siger: Det er bare at bede om en ekstra blodprøve hos lægen, siger Michael Olesen.

