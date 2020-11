Vild med dans-deltager Hilda Heick slår pjalterne sammen med skuespiller Jakob Fauerby på ny julesang.

Den garvede dansktop-sangerinde Hilda Heick har denne sæson kastet sig hovedkuls ud i alt fra tango til samba, som deltager i "Vild med dans".

Og nu kaster den 74-årige sangerinde sig også ud i disciplinen jule-støttesang.

Sammen med skuespiller Jakob Fauerby, der vandt "Vild med dans" sidste år, udgiver Hilda Heick nemlig sangen "Hvis en ged er alt, jeg får", som er en støttesang for Folkekirkens Nødhjælp.

Men faktisk var det slet ikke planen, at de ville lave en sang, afslører Hilda Heick.

- Vi skulle have lavet gedebanko og forskellige sjove ting. Men corona har jo betydet, at vi ikke har kunnet samle en masse mennesker. Og så fandt Jakob på, at vi skulle lave en sang, hvor han giver mig en ged, fortæller Hilda Heick.

- Det var en hurtig beslutning, at vi ville gøre det. Jeg fik sangen sidste søndag, og så gik vi i studiet onsdag.

43-årige Jakob Fauerby skulle have været i Nepal for at sætte fokus på gedeprojekter som ambassadør.

Men som med så meget andet gik den plan i vasken på grund af corona.

Hilda Heick var i netop Nepal i 2017 sammen med sin mand, Keld Heick. Og derfor var hun helt indstillet på at lave et samarbejde med Jakob Fauerby.

Keld Heick har heller ikke kunnet holde sig helt fra støttesangen. Det er nemlig ham, der spiller guitar på den.

Sangen "Hvis en ged er alt, jeg får" udkommer fredag den 20. november.

/ritzau/