- Jeg er i hvert fald blevet ti år yngre, siger dansktopsangerinden om sin medvirken i "Vild med dans".

Med sine 74 år er dansktopsangerinden Hilda Heick den ældste deltager, der nogensinde er gået på gulvet i "Vild med dans".

Forud premiereprogrammet tilbage i begyndelsen af oktober gik Hilda Heick i skarp styrke- og konditionstræning for at toptune sig til strabadserne på dansegulvet.

Men selve dansetræningen har skruet formen et yderligere nøk opad.

- Jeg tror nærmest aldrig, at jeg har været i bedre form, end jeg er i nu. Jeg er i hvert fald blevet ti år yngre. Måske mere, lyder det fra Hilda Heick.

- Også mine ben og mine lår kan jeg mærke det på. Mine ben er blevet meget anderledes, stærkere og mere faste, fortæller alderspræsidenten.

Det er alt sammen takket være hendes 37 år yngre dansepartner, Michael Olesen, som hun ikke tøver med at kalde for den søn, hun ikke har.

- Vi har det så sjovt sammen, og det er det, der er så dejligt. Man kommer ikke til en sur pligt, når man skal danse nogle timer med Michael. Det er bare sjovt og hyggeligt - og også alvorligt indimellem.

- Man skal jo lære sine trin. Men Michael kan lokke mig til alle mulige ting. Han er jo sådan en sød dreng, siger Hilda Heick og smiler.

I fredagens udgave af "Vild med dans" var parret nået til disciplinen ønskedans og havde valgt en zombie-inspireret showdans med Hilda Heick som zombie og Michael Olesen som spøgelsesjægeren, der til sidst fik hende fanget og smidt over skulderen.

Da Michael Olesen præsenterede idéen for Hilda Heick, hoppede hun på med det samme.

- Da jeg mødte Hilda første gang, var jeg spændt på at finde ud af, hvem hun var, fortæller Michael Olesen.

- Jeg ved, at Hilda hader, når jeg siger det: Men jeg har jo altid set den der pæne og ordentlige familie for mig. Men Hilda er jo en fantastisk dame med masser af humor og selvironi, og det er jeg helt vild med!

- Jeg kunne ikke forvente, at en oppe i alderen kunne få lyst til at gøre sådan noget der, men Hilda er bare så sej, og jeg elsker hende for det. Hun er et klart eksempel på, at man aldrig er for gammel til at danse, jubler Michael Olesen.

Hilda Heick håber også, at hun har fået vist nogle nye sider frem af sig selv i programmet, især efter zombie-dansen.

- Jeg er med på den værste. Jeg har spillet revy og har sagt ja til mange sjove og mærkelige ting, hvor jeg nogle gange har spurgt mig selv, om jeg er rigtig klog. Jeg synes ikke, man skal sætte sig ned og sige: "Der står 74 år på min dåbsattest, så det kan jeg ikke".

- Men det er da klart, at man også tænker på, hvad folk hjemme bag skærmen sidder og tænker. Bare de nu opfattede det som, at det var for sjov og ikke, at vi var splitterravende gale, lyder det fra Hilda Heick.

Hun og Michael Olesen forsikrer dog, at dansen på fredag, en tango, bliver lidt mere afdæmpet sammenlignet med sidste fredags zombie-dans.

Hvordan det går, kan ses på TV2 fra klokken 20.

/ritzau/